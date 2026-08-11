reprodução / PCERJ Falso veterinário preso em flagrante pela Polícia Civil

Um homem foi preso pela Polícia Civil apontado por se passar por veterinário realizando procedimentos em uma clínica, mesmo sem possuir habilitação profissional para atuar, chegando até a mutilar animais.

59ª DP (Duque de Caxias) prende homem que se passava por veterinário e realizava procedimentos em uma clínica, mesmo sem possuir habilitação profissional para atuar. O criminoso utilizava o registro profissional de outro veterinário. Uma das vítimas relatou que sua gata… pic.twitter.com/p1Vot0fQaG— Polícia Civil RJ (@PCERJ) August 11, 2026



A ação foi feita por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) que prenderam o acusado em flagrante, usando o registro profissional de outro veterinário, no momento em que realizava uma cirurgia em um animal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão ocorreu a partir de informações de inteligência sobre a atuação do criminoso, que já era investigado e continuava realizando atendimentos e procedimentos veterinários de forma irregular.

Reprodução / Polícia Civil Remédios encontrados na clínica veterinária

Ainda durante a fiscalização na clínica, os policiais também encontraram medicamentos de uso veterinário com prazo de validade expirado, expostos para comercialização. A equipe constatou, ainda, a ausência de equipamento destinado à esterilização de instrumentos cirúrgicos, além da falta de apresentação do alvará de funcionamento e da licença sanitária do estabelecimento.





Uma das vítimas teve a pata da gata amputada



Além de constatar o exercício ilegal da profissão, os policiais reuniram o relato de uma tutora que procurou o homem para tratar sua gata. Segundo a vítima, no dia 11 de julho, o indivíduo realizou uma cirurgia no animal e afirmou ter implantado dois pinos na perna da gata, cobrando diretamente pelo procedimento. Nos dias seguintes, porém, a tutora percebeu sinais de necrose na pata e buscou atendimento em outra clínica veterinária.

De acordo com o relato, exames de imagem realizados em um segundo estabelecimento apontaram que os pinos mencionados pelo criminoso não haviam sido implantados. A tutora relatou, ainda, que o procedimento teria sido realizado de maneira inadequada, provocando a necrose de toda a perna e levando à necessidade de amputação do membro da gata.

Foi daí então que a vítima verificou o número de registro profissional que constava no comprovante e no receituário utilizados pelo homem e constatou que o número pertencia a outro veterinário.





Criminoso possuía outras 11 anotações



Segundo agentes da Polícia Civil, o preso possui pelo menos outros 11 registros distintos relacionados a diferentes ocorrências, entre elas exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica, falsa identidade, estelionato, perseguição, ameaça, injúria, receptação, crimes ambientais e violação sexual mediante fraude.

Neste caso, além da autuação em flagrante pelo crimes de exercício ilegal da Medicina Veterinária, o criminoso também responderá por estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animal e crime contra as relações de consumo. A clínica veterinária foi interditada.