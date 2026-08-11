Um homem foi preso pela Polícia Civil apontado por se passar por veterinário realizando procedimentos em uma clínica, mesmo sem possuir habilitação profissional para atuar, chegando até a mutilar animais.
A ação foi feita por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) que prenderam o acusado em flagrante, usando o registro profissional de outro veterinário, no momento em que realizava uma cirurgia em um animal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão ocorreu a partir de informações de inteligência sobre a atuação do criminoso, que já era investigado e continuava realizando atendimentos e procedimentos veterinários de forma irregular.Ainda durante a fiscalização na clínica, os policiais também encontraram medicamentos de uso veterinário com prazo de validade expirado, expostos para comercialização. A equipe constatou, ainda, a ausência de equipamento destinado à esterilização de instrumentos cirúrgicos, além da falta de apresentação do alvará de funcionamento e da licença sanitária do estabelecimento.
Uma das vítimas teve a pata da gata amputada
Além de constatar o exercício ilegal da profissão, os policiais reuniram o relato de uma tutora que procurou o homem para tratar sua gata. Segundo a vítima, no dia 11 de julho, o indivíduo realizou uma cirurgia no animal e afirmou ter implantado dois pinos na perna da gata, cobrando diretamente pelo procedimento. Nos dias seguintes, porém, a tutora percebeu sinais de necrose na pata e buscou atendimento em outra clínica veterinária.De acordo com o relato, exames de imagem realizados em um segundo estabelecimento apontaram que os pinos mencionados pelo criminoso não haviam sido implantados. A tutora relatou, ainda, que o procedimento teria sido realizado de maneira inadequada, provocando a necrose de toda a perna e levando à necessidade de amputação do membro da gata.Foi daí então que a vítima verificou o número de registro profissional que constava no comprovante e no receituário utilizados pelo homem e constatou que o número pertencia a outro veterinário.
Criminoso possuía outras 11 anotações
Segundo agentes da Polícia Civil, o preso possui pelo menos outros 11 registros distintos relacionados a diferentes ocorrências, entre elas exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica, falsa identidade, estelionato, perseguição, ameaça, injúria, receptação, crimes ambientais e violação sexual mediante fraude.Neste caso, além da autuação em flagrante pelo crimes de exercício ilegal da Medicina Veterinária, o criminoso também responderá por estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animal e crime contra as relações de consumo. A clínica veterinária foi interditada.