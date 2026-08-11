Vadim Bogulov/Unsplash São Paulo lidera reclamações sobre internet

O estado de São Paulo lidera o ranking de reclamações relacionadas a instabilidade, lentidão e problemas de sinal de internet no Brasil. Entre janeiro e julho de 2026, o estado acumulou 49.006 reclamações no Reclame AQUI, número muito superior ao registrado nas demais unidades da federação.

Os dados foram levantados pelo Reclame AQUI, plataforma que conecta consumidores e empresas para a resolução de conflitos de consumo, a pedido do iG e consideram reclamações que mencionam termos relacionados a problemas de conexão, como “instabilidade”, “oscilação”, “lentidão”, “trava” e “queda de conexão/sinal”, cruzados com o contexto de serviços de internet fixa e móvel.

No período, o Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 13.519 reclamações, seguido por Minas Gerais, com 13.357. A diferença entre São Paulo e os estados seguintes chama atenção, uma vez que o volume paulista é mais de três vezes superior ao dos dois estados.

Veja o ranking dos estados com mais reclamações

No acumulado dos primeiros sete meses de 2026, os dez estados com maior número de reclamações foram:

São Paulo: 49.006 Rio de Janeiro: 13.519 Minas Gerais: 13.357 Paraná: 6.449 Ceará: 4.151 Rio Grande do Sul: 3.894 Santa Catarina: 3.329 Bahia: 3.135 Goiás: 2.429 Distrito Federal: 2.306

O número de registros de São Paulo também supera a soma dos dois estados seguintes. Rio de Janeiro e Minas Gerais, juntos, tiveram 26.876 reclamações, pouco mais da metade do volume registrado somente em território paulista.

Reclamações oscilam ao longo de 2026

O levantamento mostra que o volume de reclamações relacionadas a problemas de internet variou durante os sete primeiros meses do ano.

Em janeiro, foram 17.209 registros. Em fevereiro, o número caiu para 16.748, mas voltou a subir em março, quando chegou a 18.455, maior volume mensal do período.

A partir de abril, houve uma redução. Naquele mês, foram 15.193 reclamações. Em maio, o número subiu para 16.230, antes de atingir o menor patamar da série em junho, com 14.494 registros.

Em julho, foram 14.514 reclamações, uma pequena alta em relação ao mês anterior.

Mês Reclamações:



Janeiro: 17.209

Fevereiro: 16.748

Março: 18.455

Abril: 15.193

Maio: 16.230

Junho: 14.494

Julho: 14.514

Por que São Paulo concentra tantas reclamações

O volume registrado em São Paulo precisa ser analisado levando em consideração as características do estado. Ele é o estado mais populoso do país e possui uma grande quantidade de usuários de serviços de telecomunicações. Com uma base maior de consumidores conectados, o número absoluto de manifestações também pode ser maior.

Além disso, o estado possui uma extensa e complexa infraestrutura de telecomunicações, que atende uma população concentrada em grandes centros urbanos. Problemas pontuais de infraestrutura, energia elétrica ou condições climáticas podem afetar a conectividade em determinadas regiões.

Um exemplo ocorreu em dezembro de 2025, quando uma forte tempestade atingiu São Paulo. Rajadas chegaram a aproximadamente 98 km/h, provocando quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. O episódio também causou instabilidade em serviços de telecomunicações em diferentes regiões da capital e do estado.

Na ocasião, relatos de falhas de internet continuaram mesmo após a passagem da tempestade, em meio aos impactos provocados pela falta de energia.

O histórico mostra que a conectividade paulista também pode ser afetada por eventos externos à própria rede de internet. Quedas de energia, danos físicos à infraestrutura e fenômenos climáticos são alguns dos fatores capazes de provocar interrupções ou instabilidade.

Isso, porém, não significa que esses episódios sejam responsáveis pelas 49.006 reclamações registradas em 2026. O levantamento do Reclame AQUI não estabelece uma relação entre as reclamações e ocorrências específicas. Os números apenas contabilizam manifestações de consumidores que utilizaram termos relacionados a problemas de conexão no período analisado.

Reclamações não significam necessariamente pior internet

Outro cuidado importante é interpretar os dados como volume absoluto de reclamações, e não como uma taxa de problemas por consumidor.

Assim, o levantamento não permite afirmar, sozinho, que São Paulo tenha a pior internet do país. Para chegar a essa conclusão seria necessário comparar o número de reclamações com a quantidade de usuários, contratos ou acessos de internet em cada estado.

O que os dados mostram é que São Paulo concentrou o maior número de manifestações de consumidores sobre instabilidade, lentidão, travamentos e quedas de conexão ou sinal no Reclame AQUI entre janeiro e julho de 2026. Entretanto, a diferença para os estados seguintes é significativa.





O que foi considerado na pesquisa

De acordo com o Reclame AQUI, o levantamento foi feito a partir da análise das reclamações publicadas na plataforma entre janeiro e julho de 2026.

Foram identificados registros que continham termos associados a instabilidade, oscilação, lentidão, travamentos e queda de conexão ou sinal, considerando o contexto de serviços de internet fixa e móvel.

Portanto, os números não representam necessariamente todas as pessoas que tiveram problemas de internet no período. Eles correspondem às manifestações encontradas na plataforma dentro dos critérios utilizados pela pesquisa.

Para consumidores que enfrentam problemas com serviços de telecomunicações, a Anatel também mantém um canal para registro de reclamações contra empresas do setor. Segundo a agência, o consumidor deve primeiro procurar a prestadora e guardar o protocolo de atendimento; caso o problema não seja solucionado, é possível registrar a reclamação na Anatel.