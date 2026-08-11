Pedro Teixeira / Arquivo O Dia Escola Municipal Orsina da Fonseca

Um professor foi atacado a facadas por um aluno menor de idade, dentro da sala de aula. O caso aconteceu na Escola Municipal Orsina da Fonseca, localizada na na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Ao iG, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) disse que foi acionada pela manhã, e agentes do 6º BPM (Tijuca) foram encaminhados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na instituição de ensino e, de acordo com o comando da unidade, um aluno de 15 anos de idade, teria tentado agredir o professor utilizando a faca.

Ainda segundo a PMERJ, as apurações apontam que enquanto tentava acertar o professor com a faca, o adolescente em questão foi contido pelos outros alunos dentro de sala.

Mesmo assim, segundo a Secretaria Municipal de Educação, o professor sofreu escoriações superficiais enquanto o jovem autor da agressão sofreu um trauma leve na cabeça e um ferimento na mão direita.

A polícia informou que o estudante foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, para avaliação médica, enquanto o professor recebeu atendimento médico em outra unidade de saúde, de nome não informado. Ambos já foram liberados.

Reprodução/ prefeitura.rio Hospital Municipal Souza Aguiar





Segundo a Polícia Civil, depois do atendimento médico as partes foram encaminhadas à 18ª DP (Praça da Bandeira), onde a ocorrência foi registrada, juntamente com a faca apreendida.

As motivações que levaram o aluno a tentar agredir o professor com a faca não foram divulgadas pelas autoridades.





Secretaria de Educação presta acolhimento

Em nota ao iG, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro também informou que o aluno apreendido também foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a equipe interdisciplinar da pasta, com psicólogos e assistentes sociais, segue prestando apoio psicossocial e acolhimento à comunidade escolar.