Reprodução / Freepik Perseidas: chuva de meteoros terá pico nesta semana

A chuva de meteoros Perseidas terá seu período de maior atividade nesta semana, entre a noite de 12 de agosto e a madrugada de 13 de agosto. O fenômeno, considerado um dos mais aguardados do calendário astronômico, poderá ser observado a olho nu, inclusive no Brasil.

A observação será favorecida pela Lua Nova, que ocorre em 12 de agosto. Como o céu estará mais escuro durante a noite, a luz da Lua não deve atrapalhar a visualização dos meteoros mais fracos.

O pico tradicional da chuva está previsto entre 23h de 12 de agosto e 1h de 13 de agosto. A janela de maior atividade, porém, é mais ampla e vai aproximadamente das 19h de quarta-feira (12) até as 6h de quinta-feira (13).

Em condições ideais, a Perseidas pode produzir uma taxa de até 100 meteoros por hora. Esse número é uma estimativa máxima e não significa que todos os observadores verão essa quantidade. A poluição luminosa, as condições do céu e a posição do observador influenciam diretamente a experiência.

Perseidas poderá ser vista no Brasil?

A chuva de meteoros poderá ser observada no Brasil, mas as condições são menos favoráveis do que no Hemisfério Norte. Isso acontece porque a constelação de Perseu, de onde os meteoros parecem surgir, fica mais baixa no céu nas latitudes brasileiras.

As regiões Norte e Nordeste tendem a apresentar condições mais favoráveis. Ainda assim, moradores de outras partes do país também poderão observar meteoros, principalmente em locais escuros e com o céu sem nuvens.

Os meteoros não aparecem necessariamente apenas na direção da constelação de Perseu. Eles podem cruzar diferentes partes do céu. Por isso, o ideal é manter o olhar em uma área ampla do céu, em vez de tentar acompanhar somente um ponto.

Como observar a chuva de meteoros

Não é preciso telescópio, binóculo ou qualquer outro equipamento para acompanhar as Perseidas. Na verdade, observar a olho nu é a melhor opção, já que o campo de visão é maior e permite acompanhar mais rastros luminosos.

O primeiro passo é escolher um local afastado das luzes das cidades. Praças muito iluminadas, regiões centrais e áreas próximas a postes ou prédios dificultam bastante a visualização.

Também é importante deixar os olhos se adaptarem à escuridão. O ideal é evitar celulares, lanternas e outras fontes de luz por cerca de 30 minutos antes da observação.

Quem puder deve permanecer no local por pelo menos uma a três horas, já que a quantidade de meteoros varia ao longo da noite.

O período mais interessante tende a ser durante a madrugada, quando a região do céu associada à Perseidas fica mais alta. Mesmo assim, os primeiros meteoros podem ser observados antes disso.

Por que a chuva de meteoros acontece

As Perseidas acontecem quando a Terra atravessa uma região do espaço que contém pequenos fragmentos deixados pelo cometa 109P/Swift-Tuttle.

O cometa leva aproximadamente 133 anos para completar uma volta ao redor do Sol, mas a Terra passa todos os anos pela trilha de partículas deixada por ele.

Quando esses pequenos fragmentos entram na atmosfera terrestre em alta velocidade, eles são aquecidos e produzem os rastros luminosos que podem ser vistos da superfície.

Apesar do nome popular “estrelas cadentes”, esses riscos de luz não são estrelas. São partículas que entram na atmosfera e produzem o brilho observado no céu.

As Perseidas são conhecidas por produzir meteoros rápidos e brilhantes. Em algumas ocasiões, também podem ocorrer bolas de fogo, que são meteoros especialmente luminosos.

Lua Nova vai ajudar na observação

Um dos principais atrativos da edição de 2026 é a coincidência do pico da chuva com a Lua Nova.

Durante a Lua Nova, o satélite natural fica praticamente alinhado entre a Terra e o Sol e apresenta sua face iluminada voltada para longe da Terra. Com isso, a luz lunar não interfere significativamente no céu noturno.

Isso é especialmente importante para a observação de meteoros mais fracos, que podem desaparecer em um céu muito iluminado.

Assim, quem estiver em uma região com baixa poluição luminosa, céu aberto e boa visibilidade terá melhores chances de aproveitar o pico das Perseidas entre a noite de 12 e a madrugada de 13 de agosto.





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