Reprodução/PCERJ Lider do Comando Vermelho na Bahia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho da Bahia. Ele foi localizado no bairro Gardênia Azul, Zona Oeste da capital.

O Governo do Estado informou que a ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O suspeito é investigado por crimes de extrema gravidade, segundo a Polícia Civil, incluindo o assassinato de um policial militar e havia um mandato de prisão preventiva em aberto.

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), afirmou que o estado não servirá de refúgio para criminosos de outros estados: “As forças de segurança atuam com inteligência e de forma integrada para localizar e retirar de circulação lideranças do crime organizado, independente de onde atuem”, disse.

As forças de segurança do Rio estão realizando uma série de ações de inteligência com alcance interestadual. Cinco lideranças do tráfico de drogas ligadas ao Comando Vermelho foram capturadas. Os alvos atuavam nos estados de Goiás, Piauí, Mato Grosso, Bahia e Alagoas .

Entre eles, estão os presos Cássio Dumont, o Cascão, liderança da facção em Goiás. Cascão foi capturado no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza. Também foi capturado Rafael Amorim de Brito, conhecido como Rafão, considerado o criminoso mais procurado do Mato Grosso, em Itaboraí (RJ). Rafão é investigado por estupro, tráfico de drogas, roubo, homicídios de policias e tinha mandados de prisão em aberto.

Também foram detidos um criminoso acusado de participar de 19 homicídios no Piauí, uma liderança do tráfico na Bahia, presa em São Gonçalo (RJ) e o chefe do tráfico de Campo Alegre, em Alagoas, capturado em Duque de Caxias (RJ) após troca informações com a Polícia Civil de Alagoas.