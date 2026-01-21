Reprodução/New York Times O advogado Steven Politi (a esquerda) e Thomas Bernagozzi (a direita)

Um ex-professor de Nova York, nos Estados Unidos, está sendo julgado por abusar de três meninos, que tinham idades entre 4 e 8 anos, durante os anos que lecionava.

Thomas Bernagozzi, de 78 anos, deu aulas em escolas primárias entre os anos 1970 e 2000, trabalhou no Distrito Escolar de Bay Shore em 2003 e era visto como uma figura popular na região. Ele dirigia peças teatrais, treinava times esportivos e levava alunos a jogos e passeios, como praias e piscinas.

De acordo com os promotores do caso, o ex professor fazia excursões para abusar das crianças, as levando para cantos isolados para “ajudá-las a trocar de roupa”, mas as lavava em chuveiros públicos, aplicava talco em genitais e nádegas e praticava sexo oral, dizendo que fazia parte de um “processo de higiêne”.

Alguns pais notaram os filhos sentados no colo do professor de forma “normal” em um jogo dos New York Mets e uma vítima da terceira série foi escalada como Peter Pan em uma peça da escola, o que é incomum para a idade do menor, conforme reportagem do New York Post.

O caso ganhou força em 2019, com a Lei das Vítimas Infantis, que suspendeu o prazo de prescrição para ações civis. A partir dessa mudança, pelo menos 45 vítimas processaram Thomas e o distrito escolar, porém, apenas 3 casos cabem criminalmente no prazo de Nova York.

Após a prisão de 2024, foram encontradas em sua casa 20 mil imagens e 11 mil negativos de meninos em poses sugestivas. Thomas Bernagozzi está sendo acusado de posse de pornografia infantil, sodomia e conduta sexual imprópria.

Na última terça-feira (20), durante as declarações iniciais, o advogado de defesa de Bernagozzi, Steven Politi, negou as alegações do caso, dizendo que são “alegações falsas para lucrar com o distrito escolar".

Já o promotor MacDonald Drane afirma que “ao invés de proteger [as crianças], ele se aproveitou”.

O julgamento acontece no Condado de Suffolk e está na fase inicial dos argumentos, sem previsão divulgada para a sentença.