Reprodução Anne Casaes, a "Dama do Crime"

Conhecida como “Dama do Crime”, Anne Casaes foi presa na Praia Rasa, em Armação dos Búzios, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A prisão é resultado de uma ação integrada entre a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e o GAECO do Ministério Público de Mato Grosso.

Veja também: Líder do Comando Vermelho é preso em praia do Rio de Janeiro



A operação aconteceu no final de dezembro, mas só foi revelada nesta terça-feira (13).



A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou ao Portal iG que a foragida da Justiça mineira foi localizada por equipes do 25º BPM (Búzios). Levantamentos da inteligência indicaram que ela atuava como elo entre os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada para a 127º Delegacia de polícia.

Mensageira do Comando Vermelho em Minas Gerais

Segundo a investigação, Anne ocupava um papel estratégico dentro da estrutura do CV, sendo responsável por articular a comunicação entre lideranças da facção em diferentes estados. Além disso, ela também participava da lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas, com foco em Minas Gerais e Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a atuação de Anne se intensificou após a morte do companheiro, Júnior Gago, ex-líder do Comando Vermelho no Mato Grosso, em um episódio registrado na Bolívia. Desde então, ela teria assumido a função de mensageira entre lideranças regionais e nacionais da facção.

A suspeita foi presa anteriormente no estado do Mato Grosso durante operações voltadas ao combate ao crime organizado.