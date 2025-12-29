Reprodução/X Daniel estava foragido de Goiás foi preso na praia do Rio de Janeiro

Um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), Daniel Rodrigues dos Santos, o “Bozo”, foi capturado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, no último domingo (28).

Foragido estava escondido na Rocinha

De acordo com a PMERJ e Governo do Estado do Rio de Janeiro, o criminoso estava escondido na comunidade da Rocinha e figurava entre os alvos da Operação Contenção, deflagrada em outubro nos Complexos do Alemão e da Penha.

A ação que resultou na prisão contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, do 23º BPM (Botafogo) e de forças de segurança de Goiás, responsáveis pela troca de informações e monitoramento do foragido.

Segundo a 12ª DP (Copacabana), o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele.

A prisão confirma a atuação integrada das forças de segurança do Rio de Janeiro e de outros estados no combate ao crime organizado, garantindo que líderes de facções foragidos sejam localizados e presos.

Quem é Bozo

Daniel Rodrigues dos Santos, o “Bozo”, é um criminoso foragido de Goiás ligado ao tráfico e às atividades do Comando Vermelho na região de Aparecida de Goiânia.

Ele escapou da Operação Contenção em outubro de 2025, passou a se esconder na Rocinha, na Zona Sul do Rio, e foi monitorado pelas forças de segurança até ser preso pela PMERJ na Praia de São Conrado, enquanto se mantinha foragido da Justiça goiana.