Reprodução/Gov.br Givaldo era apontado como 02 do Comando Vermelho

A Polícia Civil de Alagoas prendeu Gilvaldo França, conhecido como Quinzinho, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Alagoas.

A prisão foi realizada pela Dinpol (Diretoria de Inteligência Policial) da Polícia Civil de Alagoas, coordenada pelo delegado Thales Araújo, nesta quarta-feira (14).

Quinzinho é considerado, possuindo condenações que somam mais de 40 anos de prisão.

A Polícia Civil afirma que a ação é resultado de um trabalho i ntegrado de inteligência e investigação. Segundo o delegado, as investigações apontaram que o criminoso estava em deslocamento para o Paraguai, passando pela Tríplice Fronteira, que liga o Brasil, Argentina e Paraguai.

O suspeito foi transferido para Alagoas e conduzido à Central de Flagrantes com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Givaldo era um dos procurados no Projeto Captura, que foi desenvolvido para identificar, localizar e prender os criminosos mais procurados do país.