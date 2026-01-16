Givaldo era apontado como 02 do Comando Vermelhoq
A Polícia Civil de Alagoas prendeu Gilvaldo França, conhecido como Quinzinho, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Alagoas.

A prisão foi realizada pela Dinpol (Diretoria de Inteligência Policial) da Polícia Civil de Alagoas, coordenada pelo delegado Thales Araújo, nesta quarta-feira (14).

Quinzinho é considerado uns dos criminosos mais perigosos do Estado, possuindo condenações que somam mais de 40 anos de prisão.

A Polícia Civil afirma que a ação é resultado de um trabalho i ntegrado de inteligência e investigação. Segundo o delegado, as investigações apontaram que o criminoso estava em deslocamento para o Paraguai, passando pela Tríplice Fronteira, que liga o Brasil, Argentina e Paraguai.

O suspeito foi transferido para Alagoas e conduzido à Central de Flagrantes com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). 

Givaldo era um dos procurados no Projeto Captura, que foi desenvolvido para identificar, localizar e prender os criminosos mais procurados do país. 

