Após 14 dias internado no Hospital Geral de Bacabal, no interior do Maranhão, o garoto Anderson Kauan, de 8 anos, auxilia nas buscas dos primos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, desaparecidos desde o dia 4 de janeiro, após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos.

Anderson Kauã desapareceu com os primos, mas foi encontrado sozinho, no dia 7, por carroceiros, em uma estrada no povoado Santa Rosa, vizinho ao que havia desaparecido. Ele informou ter deixado os dois primos no local da casa caída enquanto buscava ajuda.



Depois que o garoto foi achado, o prefeito de Bacabal (MA), Roberto Costa (MDB), ofereceu recompensa no valor de R$ 20 mil por informações sobre o paradeiro das outras duas crianças

Enquanto isso, o menino permaneceu internado, recebendo atendimento médico e apoio psicológico de uma equipe multidisciplinar.



Agora, depois da alta, Kauan se junta às equipes de busca.

Com 17 dias de operação, as equipes também contam com apoio de cães farejadores e mergulhadores, mas seguem sem qualquer pista sobre o paradeiro das crianças.

Casa caída

Kauan mostrou aos policiais o caminho que percorreu com seus primos, até uma cabana abandonada, localizada próxima às margens do Rio Mearim.



É neste ponto, na região da cabana, chamada de casa caída, onde cães farejadores indicaram a presença das crianças, que as buscas se concentram neste momento.



Segundo o governo do Maranhão, militares da Marinha estão usando o equipamento de sonar para fazer a varredura em trecho de 3 km do Rio Mearim em busca de vestígios das crianças.

O equipamento mapeia áreas submersas, produzindo imagens do fundo do rio ou do mar, mesmo em locais com pouca visibilidade.





“Os trabalhos avançam pela região e, com prioridade, pelo leito do Rio Mearim, com apoio da Marinha e de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Também seguimos com as investigações para dar uma resposta à família, à comunidade de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, e a todos que acompanham o caso”, informou o governador do estado, Carlos Brandão, em uma rede social.



A área de buscas, de cerca de 54 km², é marcada por mata de vegetação fechada, terreno irregular, com poucas trilhas, difícil acesso, açudes, o Rio Mearim e lagos.



