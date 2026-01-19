Reprodução/ X Suspeitos perdem a direção do carro enquando fogem da polícia e carro cai na linha férrea

Policiais militares trocaram tiros durante uma ação na Mangueira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro . Os PMs do 4º BPM, que fica em São Cristóvão, foram acionados após informações que um grupo estaria praticando assaltos na região.

Após assalto, suspeitos fogem e deixam carro cair em linha férrea, na Mangueira, Zona Oeste do Rio Creditos: PopularNewsBR pic.twitter.com/KUpmfgl7Sj— iG (@iG) January 19, 2026

O caso ocorreu no último domingo (18). Segundo o comando da unidade, os agentes avistaram um veículo com homens armados e deram uma ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e acelerou o carro.

Os outros ocupantes do veículo dispararam diversos tiros contra os policiais, que reagiram. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueira também foram acionadas para apoiar o cerco tático e impedir a fuga.

Durante a perseguição, o carro dos suspeitos provocou vários acidentes de trânsito. A tentativa de fuga só acabou quando o motorista perdeu o controle da direção e o carro caiu sobre a linha férrea.

O condutor ficou preso às ferragens, foi socorrido no Hospital Municipal Salgado Filho e permanece internado sob custódia policial.

Na ação, os policiais apreenderam munições, carregadores, uma pistola, dois celulares e um relógio. A ocorrência foi registrada na 17º DP, em São Cristóvão.