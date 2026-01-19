Itinerário começa na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, em direção à Catedral Metropolitana do Rio, no Centro
REPRODUÇÃO/PREFEITURA DO RIO
A CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) montou um esquema especial de trânsito para a procissão em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que será realizada nesta terça-feira (20). A procissão começa às 16h, saindo do Santuário Basílica de São Sebastião, na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, e seguirá até a Catedral Metropolitana, no Centro.

A operação prevê intervenções em importantes vias do Centro do Rio ao longo da tarde, para garantir a segurança dos fiéis e manter a fluidez do tráfego na região. 

Interdições

A CET-Rio divulgou bloqueio total nas seguintes vias:

  • Avenida República do Chile, nas duas pistas entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas.
  • Avenida Almirante Barroso, nas duas pistas entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Senador Dantas. 
  • A Rua México com a Avenida Graça Aranha permanecerão com as interseções livres para a passagem de veículos.

Trajeto da Procissão

A procissão seguirá pelas vias:

  • Rua Haddock Lobo
  • Largo do Estácio
  • Rua Estácio de Sá
  • Praça Reverendo Álvaro Reis
  • Rua Frei Caneca
  • Túnel Martim de Sá
  • Avenida Henrique Valadares
  • Praça Cruz Vermelha
  • Avenida Henrique Valadares
  • Rua da Relação e Avenida República do Chile
  • Chegando à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.


Os técnicos da CET-Rio irão atuar a partir do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), acompanhando a movimentação do trânsito em tempo real por meio de câmeras.

Serão feitos ajustes na programação dos semáforos para minimizar impactos e garantir melhores condições de circulação, caso seja necessário. 

