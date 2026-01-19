REPRODUÇÃO/PREFEITURA DO RIO Itinerário começa na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, em direção à Catedral Metropolitana do Rio, no Centro

A CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) montou um esquema especial de trânsito para a procissão em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, que será realizada nesta terça-feira (20). A procissão começa às 16h, saindo do Santuário Basílica de São Sebastião, na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, e seguirá até a Catedral Metropolitana, no Centro.

A operação prevê intervenções em importantes vias do Centro do Rio ao longo da tarde, para garantir a segurança dos fiéis e manter a fluidez do tráfego na região.

Interdições

A CET-Rio divulgou bloqueio total nas seguintes vias:

Avenida República do Chile, nas duas pistas entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas.

Avenida Almirante Barroso, nas duas pistas entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Senador Dantas.

A Rua México com a Avenida Graça Aranha permanecerão com as interseções livres para a passagem de veículos.

Trajeto da Procissão

A procissão seguirá pelas vias:

Rua Haddock Lobo

Largo do Estácio

Rua Estácio de Sá

Praça Reverendo Álvaro Reis

Rua Frei Caneca

Túnel Martim de Sá

Avenida Henrique Valadares

Praça Cruz Vermelha

Avenida Henrique Valadares

Rua da Relação e Avenida República do Chile

Chegando à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.



Os técnicos da CET-Rio irão atuar a partir do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), acompanhando a movimentação do trânsito em tempo real por meio de câmeras.

Serão feitos ajustes na programação dos semáforos para minimizar impactos e garantir melhores condições de circulação, caso seja necessário.