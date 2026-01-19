Imagem gerada por IA Cidade egípcia engolida pelo mar revela segredos do Egito Antigo

Conhecida pelos egípcios como Thonis e chamada de Heracleion pelos gregos, a cidade foi um dos mais importantes centros urbanos do norte do Egito antes de desaparecer sob as águas do mar Mediterrâneo. As informações são do Aventuras na História.

Situada na região do delta do rio Nilo, ela funcionava como o principal porto de entrada do país para comerciantes vindos da Grécia e de outras potências do mundo antigo, desempenhando papel estratégico na economia e na diplomacia faraônica.

Franck Goddio Uma das estátuas encontradas pelos arqueólogos





Durante séculos, Heracleion prosperou graças ao intenso comércio marítimo. Por ali circulavam metais preciosos, cerâmicas, tecidos e produtos agrícolas, além de tributos destinados aos templos egípcios. A cidade abrigava santuários monumentais, como o dedicado ao deus Amon, e era marcada por colossos de pedra, cais artificiais e uma complexa rede de canais que conectava bairros e áreas sagradas.

O colapso de Thonis ocorreu de forma gradual, entre os séculos VIII e IX d.C., resultado de terremotos, elevação do nível do mar e do afundamento do solo argiloso do delta, fenômeno conhecido como liquefação. Com o passar do tempo, construções inteiras foram tragadas pelas águas, e a cidade acabou desaparecendo da memória coletiva, sobrevivendo apenas em relatos antigos de historiadores gregos, como Heródoto.

Franck Goddio Uma das estátuas submersas





A redescoberta só aconteceu no ano 2000, quando uma missão liderada pelo arqueólogo submarino francês Franck Goddio localizou as ruínas a cerca de dez quilômetros da costa egípcia. Desde então, escavações subaquáticas revelaram achados impressionantes: estátuas gigantes de faraós e divindades, estelas com inscrições bilíngues, moedas, âncoras e dezenas de embarcações preservadas pelo lodo marinho.





As descobertas permitiram aos pesquisadores reconstruir aspectos da vida cotidiana, da organização política e das práticas religiosas da cidade. Inscrições encontradas no fundo do mar confirmaram que Heracleion era o local onde navios estrangeiros precisavam pagar impostos antes de acessar o interior do Egito, reforçando sua importância como porta de entrada do império.

Atualmente, Thonis-Heracleion é considerada um dos maiores e mais impressionantes sítios arqueológicos submersos do planeta. Suas ruínas oferecem um raro retrato da interação entre egípcios e gregos e ajudam a compreender como fatores naturais podem apagar até mesmo as mais grandiosas cidades da história.