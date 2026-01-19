Divulgação/Eduardo Paes Reunião foi realizada a portas fechadas no ExpoRio CN, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), realizou nesta segunda-feira (19) a primeira reunião de secretariado de 2026. O encontro ocorreu a portas fechadas no ExpoRio, na Cidade Nova, e reuniu representantes de todas as secretarias municipais, além de órgãos públicos estratégicos, autarquias, institutos e fundações vinculadas à administração municipal.

Metas da Prefeitura do Rio para 2026



Após a reunião, Paes conversou com jornalistas. Oesteve presente e acompanhou as declarações do prefeito, que fez um balanço das ações em andamento e detalhou as principais metas da Prefeitura do Rio para este ano.

Entre os principais pontos apresentados, Eduardo Paes destacou mudanças estruturais no transporte público. Segundo ele, a prefeitura dará início, no começo de fevereiro, à licitação das linhas de ônibus da cidade, seguindo um modelo semelhante ao adotado no sistema BRT.

Prefeito detalhou ações em transporte, saúde, educação e segurança após reunião fechada no ExpoRio CN e confirmou pré-candidatura ao governo do RJ. 🎥Cadu Barbosa / Portal iG pic.twitter.com/9WbmURDjs8— iG (@iG) January 19, 2026

“Estamos implementando aquilo que assumimos como compromisso durante o processo eleitoral. A transformação do sistema de ônibus vai acontecer. Sei que é duro pedir paciência a quem enfrenta o transporte caótico todos os dias, mas vamos entregar mais qualidade”, afirmou.

Na área da saúde, o prefeito anunciou a ampliação do Super Centro Carioca de Saúde, com a criação de uma nova unidade na Zona Oeste da cidade. Também foram citados avanços na educação , com a continuidade da implantação dos Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs), além do fortalecimento da política de primeira infância, com aumento do número de vagas em creches.

Paes ainda destacou obras de infraestrutura previstas para os próximos meses, como a entrega do anel viário de Campo Grande e a conclusão do túnel que liga a região da Carobinha, com inauguração prevista para os próximos 30 dias. Outro ponto citado foi a expansão do BRT Metropolitano, com integração prevista ainda no primeiro trimestre de 2026.

No campo da segurança pública, o prefeito citou a criação da nova, vinculada à Guarda Municipal, que terá sua primeira turma atuando nas ruas já neste primeiro trimestre, ressaltando que a iniciativa terá atuação complementar às forças de segurança do governo estadual.

“Segurança pública é responsabilidade do governador. A força municipal não vai substituir as polícias, vai atuar de forma complementar. Se eu for governador, essa responsabilidade será minha. Eu nunca terceirizei aquilo que é dever do cargo que ocupo”, declarou.



