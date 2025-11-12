Ensino em tempo integral já alcança mais da metade dos alunos da rede municipal Foto: Reprodução

A prefeitura do Rio de Janeiro apresentou o planejamento para a educação municipal de 2026, no que diz respeito aos materiais a serem entregues aos estudantes.

A Secretaria de Educação informou que investiu mais de R$ 83 milhões em uniformes e kits escolares, além do material do projeto Rioeduca, com cadernos desenvolvidos para alunos e professores, da Educação Infantil até a de Jovens e Adultos.

Sob medida

Foto: Iago Campos/Prefeitura do Rio Materiais e uniformes escolares do Rio serão entregues a todos os alunos matriculados em 2026





Vão ser entregues mais de 4 milhões de itens, sendo 1,2 milhão de camisetas, 600 mil bermudas e mais de 600 mil pares de tênis, confeccionados sob medida.

Todos os alunos matriculados têm acesso aos uniformes , independentemente das características físicas.

Ensino integral e inovação tecnológica

Foto:Reprodução Ginásio Educacional Tecnológico estimula o interesse dos alunos por ciência e inovação





A expansão do ensino em tempo integral tem sido um dos focos da Secretaria de Educação da capital. Segundo a Prefeitura, mais da metade dos alunos da rede municipal permanece nas escolas durante todo o dia.

A meta é que, até 2028, o Rio seja a capital com o maior número de crianças em tempo integral do Brasil.

A cidade conta com mais de 250 Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs) unidades voltadas ao ensino de matemática, tecnologia e inovação. A previsão da Prefeitura é dobrar esse número até 2028, chegando a 500 GETs em funcionamento.







