Alunos da rede municipal vão viajar para a Disney e a Nasa após vencerem olimpíada de matemática

A Prefeitura do Rio premiou 44  alunos da rede municipal nesta quarta-feira (07), durante um evento de celebração realizado no Parque Glória Maria, em Santa Teresa.  Os estudantes venceram a Olimpíada Carioca de Matemática (OCM) e vão viajar no próximo dia 17 para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, onde visitarão os parques da Disney e a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. O Portal iG marcou presença e acompanhou a premiação voltada do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Criada em 2021, a Olimpíada Carioca de Matemática é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). A competição é considerada a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas da edição nacional. Ao longo de cinco edições, 264 alunos da rede municipal já foram premiados com a viagem internacional, e o torneio soma mais de 1,6 milhão de inscrições desde a sua criação.

Evento no Parque Glória Maria reuniu alunos e autoridades

Em conversa com a imprensa, acompanhada pelo Portal iG, Eduardo Paes afirmou que a olimpíada tem papel central no estímulo ao interesse dos estudantes pela matemática. Segundo o prefeito, a competição carioca já se consolidou como uma das maiores do país, ficando atrás apenas da olimpíada nacional, e demonstra a capacidade de mobilizar alunos em torno do conhecimento.


Também em conversa com a imprensa, acompanhada pelo Portal iG, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, destacou que a premiação reforça o papel do estudo como ferramenta de transformação social. Ele ressaltou que os alunos premiados vêm de diferentes regiões da cidade e que a conquista transmite uma mensagem clara sobre a valorização do esforço acadêmico.

Estudantes recebem kits com itens essenciais para a viagem

Os estudantes receberam kits com itens essenciais para a viagem, como roupas térmicas, camisetas, casacos, meias, tênis, mala, mochila e squeeze. No caso das meninas, os kits também incluíram absorventes doados pelo programa Livres para Estudar.

