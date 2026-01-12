Reprodução/PMRJ Imagens da prisão divulgadas pela PM do Rio

Quatro pessoas mantidas reféns no Morro do Estado, em Niterói (RJ), foram libertadas, na tarde deste domingo (11), durante uma operação da Polícia Militar.

Os policiais, que registraram o momento da invasão no local com câmeras corporais, apreenderam também um arsenal com os suspeitos. Veja as imagens.

A operação teve início após informações recebidas pelo Disque-Denúncia, que indicavam a presença de homens armados circulando pela Rua Doutor Celestino, na região central de Niterói.

Segundo os relatos, os criminosos invadiram um imóvel e passaram a manter pessoas sob ameaça.



Na ação da equipe do 12º BPM (Niterói), dois homens foram presos, um suspeito foi ferido e outro, identificado como chefe do tráfico da região, foi morto no local durante confronto.



O segundo ferido foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima.







Ainda durante a ação, os policiais apreenderam um arsenal, com fuzil, duas pistolas, seis carregadores de fuzil, uma granada, material entorpecente, sete rádios transmissores, além de um coturno e um colete balístico.



As quatro vítimas foram libertadas sem ferimentos.