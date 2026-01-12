Quatro pessoas mantidas reféns no Morro do Estado, em Niterói (RJ), foram libertadas, na tarde deste domingo (11), durante uma operação da Polícia Militar.
Os policiais, que registraram o momento da invasão no local com câmeras corporais, apreenderam também um arsenal com os suspeitos. Veja as imagens.
A operação teve início após informações recebidas pelo Disque-Denúncia, que indicavam a presença de homens armados circulando pela Rua Doutor Celestino, na região central de Niterói.
Segundo os relatos, os criminosos invadiram um imóvel e passaram a manter pessoas sob ameaça.
Na ação da equipe do 12º BPM (Niterói), dois homens foram presos, um suspeito foi ferido e outro, identificado como chefe do tráfico da região, foi morto no local durante confronto.
O segundo ferido foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima.
Ainda durante a ação, os policiais apreenderam um arsenal, com fuzil, duas pistolas, seis carregadores de fuzil, uma granada, material entorpecente, sete rádios transmissores, além de um coturno e um colete balístico.
As quatro vítimas foram libertadas sem ferimentos.