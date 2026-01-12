Arquivo pessoal Geovanna Proque da Silva

A Justiça do estado de São Paulo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado contra Geovanna Proque da Silva, que assassinou o namorado e uma amiga por ciúmes. Geovanna atropelou o namorado no dia 29 de dezembro e irá responder por duplo homicídio triplamente qualificado.

Após o crime, a jovem de 21 anos foi detida e, na audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. A decisão foi tomada pela juíza Isadora Botti Beraldo Moro, da 5ª Vara do Júri de São Paulo.

O atropelamento foi classificado como um “crime doentio” pela promotora Daniela Romanelli da Silva, que ofereceu a denúncia do MP contra a jovem:

“O crime foi praticado por motivo torpe, eis que em razão de ciúme doentio da acusada em relação ao seu namorado, a vítima Raphael. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que elas foram colhidas de surpresa, não puderam supor que seriam perseguidas e brutalmente atropeladas, quando resolveram dar uma volta de motocicleta. O meio utilizado foi cruel, ante a violência do abalroamento e a dilaceração dos corpos”, disse Romanelli.

A promotoria também pediu para que Geovanna pague 100 mil aos familiares por cada vítima, “para início de reparação dos danos causados pela infração”.

O crime

Reprodução / Redes Sociais Chamada para o velório de Raphael e Joyce

Na ocasião do assassinato, Geovanna enviou mensagens ameaçando o namorado, Raphael Canuto Costa, que fazia um churrasco em sua residência. “Você resolve ou eu resolvo”, disse a garota, com ciúme das mulheres que estavam na festa. Geovanna chegou a ir para a casa do namorado, que, depois de uma discussão, saiu em uma moto.

Geovanna e sua madrasta seguiram Raphael, que parou em uma adega e deu carona a uma conhecida, Joyce Corrêa da Silva. Ao ver a menina na garupa, Geovanna acelerou para cima da moto, causando uma colisão que matou Joyce e Raphael e feriu uma terceira pessoa.