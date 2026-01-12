Divulgação/Polícia Militar Mãe é presa suspeita de aliciar filho de 13 anos para vender drogas

Uma mulher de 40 anos foi presa na tarde de domingo (11), suspeita de aliciar o próprio filho, de 13 anos, para a venda de drogas em Barbacena, no interior de Minas Gerais.

O adolescente foi apreendido após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) e descartar entorpecentes durante a fuga.

Para pagar dívida com drogas

Segundo a PM, a corporação recebeu informações sobre tráfico de drogas praticado por um menor no Bairro Caiçaras e iniciou as buscas por ele.

O adolescente foi localizado, tentou escapar da abordagem e acabou contido pelos militares.

No trajeto da fuga, os policiais recolheram cinco buchas de maconha, quatro pedras de crack, seis papelotes de cocaína e duas buchas de haxixe.

Após a apreensão, o jovem relatou aos policiais que vendia drogas por determinação da mãe, com o objetivo de quitar dívidas ligadas ao tráfico.

Com a informação, a guarnição seguiu até a residência da mulher, onde encontrou outra porção de maconha.

A suspeita foi localizada posteriormente em um estabelecimento comercial.

De acordo com a corporação, ela confirmou que utilizava o filho na comercialização dos entorpecentes. A mulher foi presa em flagrante, e o adolescente, apreendido.

Mãe e filho foram conduzidos à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.