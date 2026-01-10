Reprodução/PRF Aparato bélico apreendido com motorista na Dutra

Policiais rodoviários federais prenderam, na noite desta sexta-feira (9) um foragido da Justiça que possuía dois mandados de prisão em aberto e transportava um verdadeiro aparato bélico, em um veículo roubado.

A ação ocorreu na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 176, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Durante patrulhamento pela rodovia, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou, por meio de consulta a sistemas móveis, que a placa de um veículo em circulação possuía registro de roubo.



A ocorrência havia sido registrada em dezembro, em Duque de Caxias.

Diante da constatação, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas a ordem de parada não foi obedecida; o condutor fugiu pelo acostamento por cerca de três quilômetros, até colidir com outro veículo.



Após o acidente, o motorista foi finalmente detido.



Durante a revista pessoal e a vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram um fuzil AK-47, oito carregadores, 616 munições de calibre 7,62, cinco porta-carregadores, dois bipés, duas granadas, uma mira telescópica, um rádio comunicador com base e duas baterias, além de um cinto tático.







Também foram apreendidos um telefone celular, uma mochila contendo R$ 40 em espécie, além de uma corrente com pingente dourado e um relógio.



Foi constatado ainda que o homem tinha dois mandados de prisão; pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas .



A ocorrência foi encaminhada à 64ª Delegacia de Polícia Civil ( São João de Meriti).