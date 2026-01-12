Reprodução/redes sociais Imagem postada por Carlos Bolsonaro mostra pai passando mal na carceragem

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) foi novamente às redes sociais afirmar que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal (PF) de Brasília, estaria enfrentando mais problemas de saúde em decorrência da crise de soluço.

No domingo (11), o médico de Bolsonaro foi chamado até a carceragem da PF para uma consulta, porque, segundo Carlos, os soluços constantes “evoluíram para um quadro de azia constante”.

Nas redes sociais, confirmando a declaração, ele publicou uma imagem do ex-presidente durante uma crise.

"A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito, decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido historicamente alinhado à facção política de Lula", afirmou no seu Instagram.

Ele voltou a classificar a prisão do pai como injusta e argumenta. Veja a postagem.





Conforme o Portal iG divulgou neste domingo, a defesa de Bolsonaro protocolou, mais uma vez, outro pedido para que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar humanitária, devido a seu quadro de saúde.

Desde que foi preso, em novembro do ano passado, o ex-presidente já deixou a cela duas vezes para realizar procedimentos cirúrgicos e exames no hospital DF Star, também em Brasília.

A última saída foi no início desse mês, quando foi levado ao hospital por sofrer uma queda na sua cela. Na ocasião, Bolsonaro foi diagnosticado com traumatismo craniano leve.





Além da resposta a pedido de prisão domiciliar humanitária, os advogados também aguardam retorno de outras três petições apresentadas na semana passada.

Eles solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a inclusão do ex-presidente no programa de remissão de pena por meio de leitura, acesso a uma Smart TV na cela e atendimento religioso regular.

Na sexta-feira (9), Moraes solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as petições, com prazo de até cinco dias para apresentação de parecer.





