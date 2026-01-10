Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD)

Após muitos relatos de abusos nos preços praticados na orla do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu um estudo para avaliar a possibilidade de tabelamento dos produtos vendidos nas praias.

A informação foi divulgada por Paes, nesta manhã deste sábado (10), na rede social X.



Segundo prefeito, o objetivo da medida seria coibir abusos econômicos e evitar uma escalada de preços.



Paes destaca na postagem que qualquer tipo de comércio nas praias do Rio de Janeiro, só pode funcionar com autorização da prefeitura.



"Barraqueiros, aluguel de cadeiras, quiosques e qualquer outra atividade são permissionários ou concessões do município. Temos visto um enorme abuso nos preços exorbitantes praticados por alguns desses comerciantes nesse verão", afirma.



Na sequência, o prefeito diz que a referência que o levou a pensar na hipótese foram as praias de Telaviv, em Israel, onde existe a prática de tabelamento pelo município.







“Diante do que tem acontecido, estou determinando que as secretarias de Ordem Pública e Defesa do Consumidor iniciem estudos para avaliarmos a viabilidade de implementação desse tabelamento em nossas praias!”, declarou, em outro trecho da postagem.



O prefeito do Rio prossegue: "Em geral, prefiro deixar o “livre mercado” funcionar, mas antes do que vimos, alguma ação terá que ser tomada".



Paes não afirmou, no entanto, qual é o prazo de realização do estudo.

Neste verão, a estimativa é de que o Rio de Janeiro receba cerca de 5,7 milhões de turista, podendo gerar R$ 12,8 bilhões na economia local.



