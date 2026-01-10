Tomaz Silva/Agência Brasil Cariocas enfrentam elevação das temperaturas após semana de chuva; prefeitura acionou o nível 2 do Protocolo de Calor diante da previsão de dias mais quentes.





A cidade do Rio de Janeiro passou a operar, às 11h30 deste sábado (10), no nível 3 do Protocolo de Calor, diante da persistência de temperaturas elevadas e da previsão de que o calor intenso se mantenha pelos próximos dias. O cenário exige atenção redobrada da população para evitar problemas de saúde associados ao estresse térmico.

Onda de calor: Rio e SP têm alerta de máximas acima de 35°C neste fim de semana



O nível 3 é acionado quando os índices de calor ficam entre 36 °C e 40 °C por, ao menos, três dias consecutivos, com tendência de manutenção ou aumento. Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo segue estável, com pouca nebulosidade, ausência de chuva e ventos moderados, que podem ter rajadas mais fortes ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 39 °C.

Apesar de anteceder os dois níveis mais críticos do protocolo, a classificação já prevê uma série de recomendações à população. Entre elas estão o aumento da ingestão de água ou sucos naturais sem açúcar, o consumo de alimentos leves, como frutas e saladas, e o uso de roupas frescas. Também é indicado evitar bebidas alcoólicas, reduzir a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h, e utilizar protetor solar.

A prefeitura orienta atenção especial a crianças e idosos, recomendando o uso de chapéus e a busca por locais ventilados. Em casos de mal-estar, tontura ou outros sintomas relacionados ao calor, a orientação é procurar uma unidade municipal de saúde.

A mudança no nível do Protocolo de Calor, no entanto, não altera o estágio operacional da cidade. O Rio de Janeiro permanece no Estágio 1, segundo a administração municipal.