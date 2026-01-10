Reprodução/Agência Brasl Onda de calor no Rio





O calor ganha força neste fim de semana em São Paulo e no Rio de Janeiro, com temperaturas muito acima da média e risco de marcas extremas, segundo alerta da MetSul Meteorologia. Na capital paulista, os termômetros podem superar os 35 °C, enquanto no Rio de Janeiro há previsão de vários dias consecutivos com máximas próximas ou acima dos 40 °C.

O aumento das temperaturas está associado à atuação de um ciclone sobre o Uruguai, que favorece a entrada de correntes de vento quente no Sudeste.

Na sexta-feira (9), São Paulo já registrou 32,7 °C no Mirante de Santana, na zona norte, e 32,8 °C em Interlagos, na zona sul. No Rio, o sistema Alerta Rio apontou máxima de 37,7 °C em Santa Cruz, enquanto a estação do Inmet em Seropédica marcou 39 °C.

De acordo com a previsão, São Paulo deve ter máximas entre 34 °C e 35 °C neste sábado (10) e entre 35 °C e 36 °C no domingo (11), com possibilidade de temperaturas ainda mais altas em alguns bairros no período da tarde.

Na segunda-feira (12), a capital paulista deve ter ligeiro alívio no calor, com máximas entre 32 °C e 34 °C, mas há risco elevado de temporais com chuva forte e rajadas de vento a partir da tarde.

No interior paulista, o calor também será intenso, com máximas entre 33 °C e 35 °C na maior parte das cidades. Em alguns pontos, os termômetros podem alcançar entre 35 °C e 37 °C.

No Rio de Janeiro, a situação é mais crítica. A capital fluminense entra em uma sequência de dias de calor intenso a extremo. A previsão indica máximas em torno de 39 °C a 40 °C neste sábado (10), entre 40 °C e 41 °C no domingo (11) e de 40 °C a 42 °C na segunda-feira (12). O calor segue elevado ao longo da próxima semana, com máximas próximas de 39 °C a 40 °C até pelo menos a sexta-feira (16).

Diante do cenário, a Prefeitura do Rio acionou o Nível 2 do Protocolo de Calor, que indica temperaturas entre 36 °C e 40 °C por até dois dias consecutivos, com reforço nas orientações de saúde. A MetSul não descarta a elevação do alerta para níveis mais altos caso o calor extremo persista por mais dias.