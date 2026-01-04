O Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 às 08h07 deste domingo (04), por causa da chuva forte e dos ventos intensos, principalmente na região do Maciço da Tijuca, Zona Norte do Rio.
A informação foi divulgada pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).
De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva que atuavam sobre o Centro, Zona Norte e Baía de Guanabara perderam intensidade ao longo da manhã.
No entanto, áreas isoladas ainda seguem sob instabilidade, especialmente na Zona Sudoeste e no Maciço da Tijuca. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento.Até às 11h05, a Prefeitura contabilizou 12 ocorrências relacionadas à chuva, incluindo bolsões d’água em vias importantes da cidade, como a Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, Avenida Heitor Beltrão e Rua Carmela Dutra, na Tijuca, além da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Irajá. Parte das ocorrências já foi finalizada.Na Zona Norte do Rio, a Defesa Civil acionou três sirenes na comunidade da Formiga às 08h, em razão do grande volume de chuva registrado. Os alertas foram silenciados às 09h15, após a redução da intensidade das precipitações. O sistema é utilizado em áreas com risco de deslizamentos e considera os índices pluviométricos de cada localidade.Os maiores acumulados de chuva deste domingo, entre 00h e 10h45, foram registrados no Alto da Boa Vista, com 108 mm, seguido pela Tijuca, com 64 mm, e Barra da Tijuca e Riocentro, com 40,8 mm.