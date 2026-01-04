Reprodução Defesa Civil coloca cidade do Rio de Janeiro em estágio 2 neste domingo (04)

O Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 às 08h07 deste domingo (04), por causa da chuva forte e dos ventos intensos, principalmente na região do Maciço da Tijuca, Zona Norte do Rio.

A informação foi divulgada pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).



De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva que atuavam sobre o Centro, Zona Norte e Baía de Guanabara perderam intensidade ao longo da manhã.

No entanto, áreas isoladas ainda seguem sob instabilidade, especialmente na Zona Sudoeste e no Maciço da Tijuca. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento.

Reprodução/COR-Rio COR-Rio informa que Estado entra em Estágio 2

Até às 11h05, a Prefeitura contabilizou, incluindoem vias importantes da cidade, como a, além da, em Irajá. Parte das ocorrências já foi finalizada.

Na Zona Norte do Rio, a Defesa Civil acionouàs 08h, em razão do grande volume de chuva registrado. Os alertas foram silenciados às 09h15, após a redução da intensidade das precipitações. O sistema é utilizado em áreas come considera os índices pluviométricos de cada localidade.

Os maiores acumulados de chuva deste domingo, entre, foram registrados nocom 108 mm, seguido pela Tijuca, com, e, com 40,8 mm.