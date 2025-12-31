Rodrigo T. Ribeiro/Portal iG Praça de alimentação do Botafogo Praia Shopping

Com o Rio de Janeiro enfrentando dias de calor intenso neste fim de ano, muitos cariocas têm buscado alternativas para fugir das altas temperaturas. Uma das escolhas mais comuns tem sido trocar atividades ao ar livre por programas em ambientes climatizados.

Entre os destinos mais procurados, está o Botafogo Praia Shopping, que alia conforto, lazer e uma das vistas mais deslumbrantes da cidade: a Enseada de Botafogo e o Pão de Açúcar, um dos principais cartões-postais do Rio.

E, neste penúltimo dia do ano, a praça de alimentação ficou lotada de cariocas e turistas que já estão na cidade que tem o título do maior réveillon do mundo.

Cinema, ar-condicionado e família

Entre os frequentadores, estava Régia Dantas, de 47 anos, estudante de Direito, moradora de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Ela percorreu cerca de 15 estações de metrô para aproveitar o dia ao lado dos filhos Vitória, Vida e Murilo.

Rodrigo T. Ribeiro/Portal iG Régia Dantas e os filhos encontraram no Botafogo Praia Shopping o refúgio ideal para escapar do calor





“Está uma temperatura muito alta, então a gente veio por conta do ar-condicionado”, explicou Régia.

Questionada sobre seus desejos para o próximo ano, Régia foi direta. “Muita saúde, muita paz e muita alegria pra todos.”

A estudante de Direito Ariana Ramos, de 27 anos, moradora do Morro do Turano, na Zona Norte, também aproveitou o dia para fugir do calor. Ela acompanhava a amiga Régia, também estagiária de Direito, e os filhos dela para uma sessão de cinema.

“Com esse calor de quase 40 graus, nada melhor do que um cinema e ar-condicionado”, afirmou.

Após cerca de dez estações de metrô, Ariana garantiu que o esforço valeu a pena. “O dia está maravilhoso”.

Rodrigo T. Ribeiro/Portal iG Régia Dantas e os filhos encontraram o refúgio ideal para escapar do calor





Ao falar sobre expectativas para o futuro, ela destacou um desejo coletivo. “Paz no Rio de Janeiro, porque a cidade está muito violenta. Prosperidade pra todo mundo e que o Rio cresça ainda mais, principalmente com esse evento maravilhoso do réveillon”.

Entregas disparam com cariocas ficando em casa

O calor não tem impactado apenas o lazer, mas também os hábitos de consumo. Karen da Sílvio, de 19 anos, coletora do iFood, contou que o movimento de pedidos aumentou consideravelmente, já que muitas pessoas preferem ficar em casa no ar-condicionado.

“A galera está aproveitando muito para ficar em casa e pedir comida”, relatou.

Karen explicou que seu trabalho consiste em coletar os pedidos e levá-los até um ponto de retirada, facilitando a rotina dos entregadores.

“Isso ajuda bastante, pra eles não precisarem subir e descer toda hora”, disse. A jovem resumiu o cenário deste fim de ano. “Final de ano a galera está pedindo muita comida”.

Para 2026, Karen espera mais dinheiro no bolso.

“Muita felicidade e muito dinheiro pra todo mundo”. finaliza.