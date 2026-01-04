Reprodução/Correio/redes sociais Vítimas foram vistas se divertindo em festa de réveillon

Um vídeo gravado durante uma festa de réveillon na Bahia passou a integrar as investigações sobre a morte de duas mulheres ocorrida nos primeiros dias de janeiro. As imagens mostram as vítimas momentos antes do crime e foram divulgadas inicialmente pelo Correio.

O registro, feito durante a virada do ano, mostra as duas mulheres em clima de celebração, em um ambiente de confraternização. Pouco tempo depois, ambas foram mortas em um episódio que causou comoção e mobilizou as forças de segurança no estado.

Crime está ligado a relação anterior

Segundo informações apuradas pelas autoridades, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro de uma das vítimas. A linha de investigação aponta para um caso de violência motivado por relação anterior, o que reforça a apuração sob a ótica de feminicídio.

Imagens ajudam na investigação

O vídeo divulgado mostra as vítimas em um contexto completamente distinto do desfecho trágico ocorrido horas depois. Para os investigadores, esse tipo de material pode ajudar a estabelecer horários, deslocamentos e o estado emocional das envolvidas antes do crime.

As autoridades ressaltam que o conteúdo não tem caráter sensacionalista e é utilizado exclusivamente como elemento de apuração.