CBMMG/Divulgação Ônibus tomba na Fernão Dias na altura de Pouso Alegre-MG

Um ônibus com aproximadamente 40 passageiros tombou na BR-381, em Pouso Alegre, Minas Gerais, na manhã deste domingo. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo as primeiras informações, o veículo seguia pela rodovia quando perdeu a controle e acabou tombando às margens da pista. Durante o atendimento às vítimas, apenas um dos motorista precisou ser encaminhado ao hospital. O homem estava consciente e apresentava quadro estável, mas relatava dores na região das pernas e na lombar.

Resgate exigiu operação complexa

As equipes de socorro atuaram no resgate das vítimas ainda dentro do ônibus, em uma operação que exigiu cuidado devido à posição do veículo após o tombamento. Alguns passageiros conseguiram sair por conta própria, enquanto outros precisaram de auxílio especializado.





Trânsito ficou parcialmente interditado

O acidente provocou interdição parcial da BR-381, com lentidão no tráfego durante o atendimento às vítimas e a remoção do ônibus. Motoristas que passavam pelo trecho enfrentaram congestionamento e precisaram redobrar a atenção.

A Polícia Rodoviária Federal atuou na organização do fluxo e na sinalização da via para evitar novos acidentes.

Causas ainda serão apuradas

As circunstâncias do tombamento ainda serão investigadas. Até o momento, não foi divulgada informação oficial sobre falha mecânica, condições da pista ou possível erro humano.

A BR-381 é uma das rodovias mais movimentadas de Minas Gerais e frequentemente registra acidentes graves, especialmente em trechos de serra e curvas acentuadas.