Reprodução/INMET Mapa da previsão do tempo no Brasil neste fim de semana

O início de 2026 será marcado por mudança no padrão do tempo em várias regiões do Brasil. Entre os dias 2 e 4 de janeiro, o país deve registrar chuvas, trovoadas e calor intenso, com frentes frias afetando principalmente o Sul e o Sudeste, enquanto Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam sol forte e pancadas de chuva localizadas.

A previsão do tempo indica que cada região terá características próprias neste fim de semana, sendo importante acompanhar os alertas do INMET.

Norte: calor intenso e pancadas de chuva isoladas

No Norte, a previsão do tempo aponta calor intenso e alta umidade, com sol predominante durante o dia e pancadas de chuva isoladas no centro-sul e oeste do Pará, leste do Amazonas, Roraima e Tocantins, principalmente à tarde e início da noite. As temperaturas máximas variam entre 26 e 29 °C, mantendo o clima quente e úmido na região.

Nordeste: sol forte e calor elevado

FreePik Calor

No Nordeste, predominam sol intenso e calor elevado, com mínimas entre 24 e 26 °C e máximas acima de 30 °C em muitas capitais. Apenas áreas costeiras e alguns interiores mais úmidos podem registrar chuvas rápidas e isoladas. A radiação solar elevada exige cuidado.

Centro-Oeste: calor com pancadas de chuva e trovoadas

Na Região Centro-Oeste, o INMET indica alternância de sol e nuvens, com pancadas de chuva à tarde e trovoadas ocasionais, típicas do verão. As temperaturas mínimas variam entre 22 e 24 °C e as máximas entre 28 e 31 °C. O calor predominante durante o dia pode vir acompanhado de instabilidade localizada.

Sudeste: instabilidade com chuvas e trovoadas

O Sudeste deve enfrentar instabilidade com chuvas e trovoadas, especialmente no interior e em áreas serranas, com maior risco no sábado e domingo. As máximas ficam entre 25 e 28 °C e as mínimas entre 20 e 22 °C. O INMET alerta para chuvas moderadas, e a previsão do tempo recomenda atenção a possíveis alagamentos e ventos fortes.

Sul: frentes frias trazem chuva intensa e vento

No Sul, as frentes frias provocam chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura, principalmente no sábado e domingo. As temperaturas máximas variam entre 22 e 26 °C e as mínimas entre 16 e 20 °C. O INMET alerta para possíveis chuvas volumosas e instabilidade prolongada, sendo a região com maior risco climático no fim de semana.