Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Reunião foi convocada logo após o sequestro de Maduro

O presidente da República, Lui z Inácio Lula da Silva (PT), coordenou uma reunião de emergência na manhã deste sábado (03) para tratar dos desdobramentos da captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e dos ataques registrados no país vizinho.

Participaram do encontro o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, o ministro-chefe da Casa Civil e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de representantes da Secretaria de Relações Institucionais e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante a reunião, Lula reiterou o posicionamento divulgado mais cedo pelo Governo Federal, no qual o Brasil condena a escalada de violência na Venezuela e defende o respeito à soberania dos Estados e ao Direito Internacional.

O ministro da Defesa informou que, até o momento, não há registro de movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela. Segundo ele, a região segue sob monitoramento constante e há contato direto com o governador de Roraima.





Já o ministro das Relações Exteriores relatou que manteve conversas com chanceleres de outros países nas últimas horas e afirmou que, até agora, não há informações sobre brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques. O chefe da diplomacia brasileira destacou ainda que o Itamaraty mantém comunicação permanente com a Embaixada do Brasil em Caracas, na Venezuela, para acompanhar a situação interna.

Nova reunião marcada

O Itamaraty informou que uma nova reunião está prevista para o fim da tarde deste sábado, no horário de Brasília, para atualização do cenário e avaliação de eventuais medidas diante da crise no país vizinho.