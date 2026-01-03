Reprodução / Truth Donald Trump Post de Trump publicado na rede social Thruth

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na plataforma Truth Social a primeira foto oficial do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, capturado pela força militar norte-americana. Na imagem, é possível ver Maduro a bordo do navio USS Iwo Jima, vendado, de óculos e aparentemente algemado.

Ataques em Caracas, capital da Venezuela

Explosões e bombardeios foram registrados nesta madrugada em Caracas, capital da Venezuela, e em áreas dos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, incluindo relatos de fortes explosões no litoral e na cidade costeira de Higuerote, em meio a uma ofensiva atribuída pelos Estados Unidos a alvos civis e militares no país sul-americano. Autoridades estadunidenses afirmam que a ação teve como objetivo desarticular ameaças à segurança regional e pressionar o governo venezuelano em meio a uma escalada diplomática e de sanções contra o regime de Nicolás Maduro.

Pronunciamento do presidente Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou o ataque realizado em território da Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Em nota divulgada pelo Governo Federal, o chefe do Executivo classificou a ação como uma violação grave do direito internacional.



