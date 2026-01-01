Divulgação/Corpo de Bombeiros RJ Alerta de mar agitado segue nas praias da cidade

O forte avanço do mar durante o réveillon no Rio de Janeiro resultou em um número elevado de ocorrências nas praias da cidade. Segundo balanço oficial do Corpo de Bombeiros, 824 resgates marítimos foram realizados em todo o estado entre quarta-feira (31) e o início desta quinta-feira (01). Somente em Copacabana, foram 547 salvamentos, a maior concentração de atendimentos no período.

Entre as praias do Leme e de São Conrado, militares do 3º Grupamento Marítimo (GMar) efetuaram mais de 600 resgates, em um cenário marcado por ressaca, ondas de até 2,5 m e mar agitado ao longo do dia 31. A Marinha do Brasil e a Defesa Civil emitiram alertas recomendando que a população evitasse o banho de mar.

Além dos salvamentos, o Corpo de Bombeiros contabilizou 35 ocorrências terrestres relacionadas às comemorações, incluindo atropelamentos, colisões de veículos, incêndios e quedas de pessoas. Ao longo do período, também foram realizadas 19.482 ações preventivas, e 104 crianças perdidas foram localizadas e devolvidas aos responsáveis.

A situação exigiu reforço operacional. Mais de 1.000 bombeiros atuaram diretamente nas praias, com apoio de 38 postos-móveis de guarda-vidas, além de aeronaves, embarcações, motos aquáticas, equipes de mergulho e drones equipados com alertas sonoros para orientação dos banhistas.





Adolescente segue desaparecido em Copacabana

Em meio ao balanço das ocorrências, o Corpo de Bombeiros confirmou que seguem as buscas por um adolescente de 14 anos, que desapareceu na manhã de quarta-feira (31), na altura do Posto 2 de Copacabana. O jovem foi arrastado pela correnteza durante a ressaca.

As buscas são realizadas de forma contínua, com uso de aeronaves, drones, embarcações infláveis, motos aquáticas e mergulhadores. Até a última atualização desta reportagem, o mar permanecia agitado, o que dificulta a operação.

Mar avançou até estruturas do réveillon

O impacto da ressaca foi sentido também fora da água. Em Copacabana, o avanço das ondas atingiu a faixa de areia e derrubou placas metálicas da estrutura de um dos palcos montados para os shows do réveillon. Segundo os bombeiros, a situação era considerada perigosa inclusive para quem caminhava pela orla.

Operação Verão e prevenção

De acordo com dados oficiais, a Operação Verão, lançada no início de dezembro, recebeu investimento superior a R$ 23 milhões em equipamentos, tecnologia e valorização do efetivo. Em 2025, o Corpo de Bombeiros já contabiliza mais de 19 mil salvamentos, sendo cerca de 13 mil somente no município do Rio de Janeiro.

As autoridades reforçam que os alertas de ressaca seguem válidos e orientam que a população respeite as sinalizações e as recomendações dos guarda-vidas enquanto o mar permanecer agitado.