Marco Terranova/Prefeitura do Rio Fogos na praia de Copacabana

Mais de 5,1 milhões de pessoas celebraram a chegada de 2026 no Rio de Janeiro em uma das maiores festas de Ano-Novo do planeta. Cariocas e turistas se espalharam pelos 13 palcos montados pela cidade, transformando a virada em um evento histórico que reforça o título da capital fluminense de referência mundial nas comemorações de fim de ano.

O principal ponto de encontro voltou a ser Copacabana, que concentrou 2,6 milhões de pessoas na orla. O local, que dias antes havia sido oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o maior réveillon do mundo, foi novamente o epicentro da festa, reunindo multidões desde as primeiras horas da noite.

Maior queima de fogos da história da cidade

Na praia mais famosa do país, além dos shows, o público acompanhou uma queima de fogos inédita. Foram 19 balsas posicionadas ao longo da orla, quase o dobro do número utilizado no ano anterior, que iluminaram o céu da cidade por 12 minutos. De acordo com a organização, esta foi a maior queima de fogos já realizada no Rio de Janeiro, tanto em duração quanto em extensão.



