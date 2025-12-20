Cadu Barbosa/ Portal iG Corpo de Bombeiros apresentou a Operação Verão na praia de Copacabanaliar a prevenção no mar

No Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) apresentou, nesta sexta-feira (19), a Operação Verão 2025/2026, que vai reforçar as ações de prevenção e salvamento durante o período de maior movimento nas praias. O Portal iG esteve presente no evento, realizado na Praia de Copacabana, na altura do Posto 6.

Em entrevista ao Portal iG, o coronel Verdini, comandante de área de atividade de salvamento marítimo do CBMERJ, destacou o planejamento e os investimentos feitos para a temporada.

“O verão está chegando e é um período que exige ainda mais atenção. O que apresentamos hoje é o que há de mais moderno. O governo do estado investiu mais de R$ 23 milhões em equipamentos para os nossos guarda-vidas, o que nos permite entrar na temporada 2025/2026 com tudo que há de melhor para garantir a segurança da população”, afirmou.





Simulação de salvamento marítimo com helicóptero, botes e moto aquática marcou o lançamento da Operação Verão em Copacabana.













Durante o lançamento, a corporação promoveu uma simulação de salvamento marítimo, com atuação integrada de equipes especializadas. A demonstração contou com botes infláveis, moto aquática e helicóptero, exibindo a capacidade de resposta rápida em ocorrências no mar e atraindo a atenção de banhistas e turistas que circulavam pela orla da Zona Sul.

O coronel também reforçou a importância do comportamento preventivo da população ao frequentar as praias.

“Ao chegar à praia, a pessoa deve procurar um guarda-vidas, pedir orientação, observar as sinalizações e respeitar as bandeiras. Isso ajuda muito a evitar afogamentos. É fundamental tomar banho apenas em locais seguros, evitar costões e encostas e não tirar fotos em situações de risco”, alertou.

Além da simulação, os Bombeiros apresentaram embarcações, materiais operacionais e novas estruturas de atendimento, como os Postos Móveis de Guarda-Vidas Rebocáveis, que ampliam a mobilidade das equipes e aumentam a proximidade com o público em diferentes pontos da praia.

Drones falantes serão usados para alertar banhistas

Entre as novidades da Operação Verão desta temporada está o uso ampliado dos chamados “drones falantes”, que passam a emitir mensagens sonoras de orientação aos banhistas. Segundo a corporação, o recurso será utilizado principalmente para alertar sobre riscos em áreas perigosas e sobre a entrada no mar durante a noite, período em que a visibilidade fica prejudicada.

Drone com comunicação sonora amplia a vigilância e a orientação ao público na orla carioca









Sobre esse reforço tecnológico, Verdini explicou que a estratégia combina mobilidade e prevenção.

“Nós temos duas novidades importantes: os postos móveis de salvamento, que dão mais mobilidade aos guarda-vidas, e os drones com avisos sonoros. Eles vão orientar a população, especialmente sobre os riscos do banho noturno, além de alertar sobre áreas perigosas e reforçar a necessidade de permanecer em locais seguros”, disse.

Com a proximidade do início do verão, no domingo (21), a Operação Verão prevê reforço no efetivo, intensificação das ações preventivas e maior presença dos guarda-vidas ao longo da orla, com foco na redução de acidentes e na segurança de moradores e turistas.