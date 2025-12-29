Fernando Maia / Riotur Agentes da Polícia Militar, equipes de limpeza e transporte reforçado garantem a segurança e o atendimento ao público durante a virada do ano no Rio.

A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou o Planejamento Operacional para o Réveillon Rio 2026 – A Maior Virada do Mundo, com um esquema integrado entre 7.500 agentes de 11 órgãos municipais, que vão atuar em segurança, transporte, trânsito, limpeza, assistência social, atendimento de emergência e prevenção de violência contra a mulher em toda a cidade. A expectativa é de que Copacabana receba mais de 2,5 milhões de pessoas, número superior à população de 22 capitais brasileiras, e a movimentação econômica estimada para a virada é de R$ 3,34 bilhões, segundo o estudo “Réveillon em Dados”.

Segurança reforçada com monitoramento e restrições

Em Copacabana, um sistema de monitoramento com 700 câmeras será ativado, incluindo 14 equipamentos com superzoom para vigilância da orla, do calçadão e da faixa de areia. O COR-Rio terá operadores integrados 24 horas. Pedestres terão pontos de revista, a comercialização de garrafas de vidro por ambulantes estará proibida e áreas públicas não poderão ser cercadas por barracas não autorizadas.

Transporte público com operação especial

O MetrôRio terá operação especial das 19h do dia 31 até as 5h de 1º de janeiro (horário de Brasília), exigindo passaporte digital (QR Code + pulseira de retorno) para embarque, válido apenas na noite da virada. Estações como Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório e Jardim Oceânico receberão embarque durante a madrugada. O transporte de volumes acima de 25 litros, fogos, garrafas e pranchas não será permitido.

A Supervia terá horários especiais na Estação Central do Brasil, que fechará às 21h de 31 de dezembro e reabrirá à 0h20 de 1º de janeiro, com intervalos diferenciados de operação. Os ônibus municipais e intermunicipais terão esquema concentrado no Terminal Enseada de Botafogo, com 24 linhas municipais e 11 intermunicipais, circulando de forma especial para embarque até as 21h, e depois em regime exclusivo até as 5h com destinos à Zona Norte, Ilha do Governador, Centro, Grande Tijuca, Zona Oeste, Baixada Fluminense, Leste Fluminense e Região Serrana.

Operação de trânsito e bloqueios nas principais vias

A CET-Rio fará operação especial com bloqueios e sinalização em Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Ipanema e Leblon a partir das primeiras horas de 31 de dezembro, proibindo estacionamento em vias estratégicas e interditando o acesso de veículos particulares a partir das 19h, com liberação gradual a partir das 5h de 1º de janeiro.

Todas as ruas que terão fechamentos e as linhas de ônibus e transportes com alterações estão detalhadas no site do Centro de Operações da Prefeitura.



Shows e atrações culturais em toda a cidade

A festa terá 13 palcos em toda a cidade, com programação diversificada e shows de artistas como Gilberto Gil com Ney Matogrosso, João Gomes com Iza, Belo com Alcione, além de apresentações de samba, gospel e atrações regionais no Leme, Parque Realengo, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Penha, Madureira, Piscinão de Ramos, Flamengo, Ilha do Governador e Paquetá.





Queima de fogos e drones em Copacabana

A queima de fogos em Copacabana será histórica, com 19 balsas e cerca de 12 minutos de espetáculo pirotécnico, quase o dobro do usado em 2024, e contará com 1.200 drones sincronizados com trilha sonora especial. Além de Copacabana, haverá queimas de fogos em Flamengo, Parque Oeste, Parque Realengo e Igreja da Penha.

Assistência médica e saúde pública

A Secretaria Municipal de Saúde montará quatro postos médicos na orla de Copacabana com cerca de 48 leitos clínicos, poltronas de hidratação, respiradores e equipamentos de emergência, além de 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel e equipes de mais de duas centenas de profissionais. A SMS recomenda atenção especial a crianças, idosos e uso de medicamentos contínuos.

Limpeza e conservação urbana

A Comlurb fará megaoperação com mais de 5.260 garis, 7 mil contêineres e 440 veículos e equipamentos, incluindo limpeza hidráulica das vias e varredura intensiva antes, durante e após a festa. Haverá ainda operação de conservação preventiva em galerias pluviais para evitar alagamentos caso chova na noite da virada.

Proteção social e segurança para mulheres

A Secretaria Municipal de Assistência Social distribuirá pulseiras de identificação para crianças e atuará na proteção de adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade, enquanto a Secretaria da Mulher terá equipes preparadas para atendimento imediato a casos de assédio ou violência, com QR codes de orientação nos banheiros femininos. A Marinha do Brasil realizará inspeções de segurança em embarcações na Baía de Guanabara e em Copacabana, com interdições marítimas próximas às balsas de fogos entre 18h de 31 de dezembro e 2h de 1º de janeiro, exceto para embarcações com selo de passe livre e pulseira zero-álcool.



