Enquanto o Brasil ainda se prepara para a virada, parte do mundo já entrou em 2026. Os países da Oceania foram os primeiros a mudar o calendário e dar início às comemorações do ano novo. Locais como a Nova Zelândia, Kiribati e Tonga já celebram o novo ciclo.
Na Austrália, onde a virada ocorre às 10h no horário de Brasília, os festejos começaram antes da meia-noite. Os chamados “fogos da família” foram lançados às 21h30 no horário local, 7h30 em Brasília, em um evento voltado a crianças e famílias que preferem comemorar mais cedo e evitar grandes aglomerações.
Já é 2026 do outro lado do mundo! Na Austrália, onde a virada ocorre às 10h no horário de Brasília, os festejos começaram antes da meia-noite. Os chamados "fogos da família" foram lançados às 21h30 no horário local - 7h30 em Brasília - em um evento voltado a crianças e famílias que preferem comemorar mais cedo e evitar grandes aglomerações. A virada começa no Pacífico e vai rodar o planeta nas próximas horas.
Em outras regiões do continente, como as Ilhas Salomão e o arquipélago de Kiribati, o novo ano também já começou:
@maltadaily.mt While many of us in Malta are still counting down the final hours of 2025, the New Year has already officially begun in parts of Kiribati, one of the first places on Earth to enter January 1st. That’s because Kiribati’s easternmost islands, including Kiritimati, observe Line Islands Time (UTC +14:00), the earliest time zone in the world. Although it’s still 11:45am here, these islands are already almost an hour into the new year! Kiribati is unusual in that it spans three separate time zones across its wide spread of atolls. This means that within one single country, clocks can show different times and, crucially, different dates. Because Malta follows Central European Time, Kiribati, specifically Kiritimati, is 13 hours ahead of Malta. As the rest of the world prepares to ring in 2026 tonight, residents of Kiritimati have already welcomed it with fireworks, music and festivities! #MaltaDaily♬ original sound - MaltaDaily.mt