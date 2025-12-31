Divulgação/Governo de SP Rodovias de SP registram maior fluxo de veículos no fim do ano

Com a chegada do Ano Novo, motoristas enfrentam aumento no fluxo de veículos nas principais rodovias do país. Para garantir segurança, fluidez e atendimento rápido, concessionárias intensificam operações especiais na BR-040, Via Dutra, Rio-Santos e no Sistema Anchieta-Imigrantes. Antes de viajar, confira a previsão de tráfego nas rodovias:



BR-040: atenção redobrada entre Belo Horizonte e Juiz de Fora

Na BR-040, a EPR Via Mineira mantém operação especial para o Ano Novo, prevendo aumento de de 13% no fluxo de veículos, em relação ao movimento normal. Nenhum número absoluto de veículos foi divulgado pela concessionária.

As equipes em campo incluem viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias, guinchos e suporte para diferentes tipos de ocorrências.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) oferece banheiro, fraldário, água potável e estacionamento seguro para paradas durante a viagem. Além disso, ações educativas reforçam a importância de trânsito seguro e atitudes responsáveis.

Obras em andamento:

Congonhas : contenção de encosta e reparo profundo do pavimento, com pista do sentido Belo Horizonte operando em mão dupla.

: contenção de encosta e reparo profundo do pavimento, com pista do sentido Belo Horizonte operando em mão dupla. Barbacena : manutenção do pavimento entre os km 715 e 730, com interdições parciais e ao menos uma faixa liberada em cada sentido, das 7h às 17h.

: manutenção do pavimento entre os km 715 e 730, com interdições parciais e ao menos uma faixa liberada em cada sentido, das 7h às 17h. Horários de maior fluxo: 30 de dezembro a 4 de janeiro, das 6h às 17h.



Via Dutra e Rio-Santos: reforço nas rodovias paulistas e fluminenses

Na Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101), a CCR-Motiva projeta grande movimentação:

Via Dutra : 346 mil veículos na saída e 454 mil no retorno

: 346 mil veículos na saída e 454 mil no retorno Rio-Santos: 132 mil veículos na saída e 151 mil no retorno

Entre os serviços oferecidos, estão atendimento mecânico emergencial com guinchos leves e pesados, 21 bases de apoio, pontos de parada para caminhoneiros e acompanhamento em tempo real via aplicativo, WhatsApp e telefone 0800.

Descontos no pedágio:

5% para veículos que utilizam TAG

Até 95,8% de economia pelo Desconto para Usuários Frequentes (DUF)



Orientações de segurança no trânsito:

Revisar pneus, freios, luzes e combustível antes da viagem

Programar pausas para descanso

Respeitar sinalização e limites de velocidade

Usar cinto de segurança e cadeirinhas para crianças

Evitar o uso de celular ao volante



Sistema Anchieta-Imigrantes: organização do tráfego para o litoral

Entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, a Ecovias Imigrantes estima circulação de 329 mil a 506 mil veículos. Para organizar o tráfego, serão adotadas:

Operação Descida (7x3) : de 30/12 (11h) a 31/12 (20h), descida pela pista Sul da Anchieta.

: de 30/12 (11h) a 31/12 (20h), descida pela pista Sul da Anchieta. Operação Subida (2x8): de 1º/1 (12h) a 2/1 (2h), 2/1 (13h a 2h) e 3/1 (10h a 0h), subida pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pista Norte da Via Anchieta.

Pausa nas detonações: desmontes de rochas terão interrupção de 18 de dezembro a 5 de janeiro, retomando em 6 de janeiro para evitar impacto no tráfego intenso.