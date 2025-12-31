Com a chegada do Ano Novo, motoristas enfrentam aumento no fluxo de veículos nas principais rodovias do país. Para garantir segurança, fluidez e atendimento rápido, concessionárias intensificam operações especiais na BR-040, Via Dutra, Rio-Santos e no Sistema Anchieta-Imigrantes. Antes de viajar, confira a previsão de tráfego nas rodovias:
BR-040: atenção redobrada entre Belo Horizonte e Juiz de Fora
Na BR-040, a EPR Via Mineira mantém operação especial para o Ano Novo, prevendo aumento de de 13% no fluxo de veículos, em relação ao movimento normal. Nenhum número absoluto de veículos foi divulgado pela concessionária.
As equipes em campo incluem viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias, guinchos e suporte para diferentes tipos de ocorrências.
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) oferece banheiro, fraldário, água potável e estacionamento seguro para paradas durante a viagem. Além disso, ações educativas reforçam a importância de trânsito seguro e atitudes responsáveis.
Obras em andamento:
- Congonhas: contenção de encosta e reparo profundo do pavimento, com pista do sentido Belo Horizonte operando em mão dupla.
- Barbacena: manutenção do pavimento entre os km 715 e 730, com interdições parciais e ao menos uma faixa liberada em cada sentido, das 7h às 17h.
- Horários de maior fluxo: 30 de dezembro a 4 de janeiro, das 6h às 17h.
Via Dutra e Rio-Santos: reforço nas rodovias paulistas e fluminenses
Na Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101), a CCR-Motiva projeta grande movimentação:
- Via Dutra: 346 mil veículos na saída e 454 mil no retorno
- Rio-Santos: 132 mil veículos na saída e 151 mil no retorno
Entre os serviços oferecidos, estão atendimento mecânico emergencial com guinchos leves e pesados, 21 bases de apoio, pontos de parada para caminhoneiros e acompanhamento em tempo real via aplicativo, WhatsApp e telefone 0800.
Descontos no pedágio:
- 5% para veículos que utilizam TAG
- Até 95,8% de economia pelo Desconto para Usuários Frequentes (DUF)
Orientações de segurança no trânsito:
- Revisar pneus, freios, luzes e combustível antes da viagem
- Programar pausas para descanso
- Respeitar sinalização e limites de velocidade
- Usar cinto de segurança e cadeirinhas para crianças
- Evitar o uso de celular ao volante
Sistema Anchieta-Imigrantes: organização do tráfego para o litoral
Entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, a Ecovias Imigrantes estima circulação de 329 mil a 506 mil veículos. Para organizar o tráfego, serão adotadas:
- Operação Descida (7x3): de 30/12 (11h) a 31/12 (20h), descida pela pista Sul da Anchieta.
- Operação Subida (2x8): de 1º/1 (12h) a 2/1 (2h), 2/1 (13h a 2h) e 3/1 (10h a 0h), subida pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pista Norte da Via Anchieta.
Pausa nas detonações: desmontes de rochas terão interrupção de 18 de dezembro a 5 de janeiro, retomando em 6 de janeiro para evitar impacto no tráfego intenso.