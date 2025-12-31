Chegou o último dia do ano, sinônimo de comemoração entre amigos e familiares em todo o mundo. Nós aqui do Portal iG preparamos uma lista com a programação das festas de réveillon nas principais capitais brasileiras para você saber exatamente o local, o horário e qual som vai tocar no seu fim de ano!
São Paulo
No tradicional réveillon na Avenida Paulista, serão mais de 12 horas seguidas de música. O primeiro show começa à 1:30 da tarde. O palco ficará localizado na altura da rua Bela Cintra, a Avenida Paulista ficará fechada o dia todo. Com exceção da estação Consolação, as estações de metrô da avenida (Paraíso, Brigadeiro e Trianon - MASP) funcionarão toda a madrugada. As outras estações das linhas 1 - Azul, 2 - Verde, 3 - Vermelha e 15 - Prata, ficarão abertas para embarque até às duas da manhã, mas permanecerão funcionando para desembarque.
- 13h30 - Colo de Deus
- 14h - Frei Gilson
- 15h30 - Padre Marcelo Rossi
- 17h20 João Gomes
- 18h40 - Belo
- 20h - Maiara e Maraísa
- 21h30 - Ana Castela
- 23h20 - Simone Mendes
- 1h40 - Latino
Rio de Janeiro
Tradicionalmente a virada de ano do Rio de Janeiro (RJ) é a maior do país, e uma das maiores do mundo. O palco principal será na praia de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace. A festa começa às 15 horas e segue até 3:30 da manhã.
- 18h00 – DJ Cady
- 20h00 – Gilberto Gil + Ney Matogrosso
- 22h30 – Belo + Alcione
- 00h12 – João Gomes + Iza
- 01h40 – Alok
- 03h30 – G.R.E.S. Beija-Flor
Florianópolis
Em Floripa (SC) as programações principais são na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental. Serão nove balsas com fogos de artifício, além da anual cascata de fogos na Ponte Hercílio Luz. Os shows começam às 19 horas.
Beira-Mar Norte
- 19h – DJ Sir Vibe
- 19h30 – Em Cima da Hora
- 20h30 – DJ Sir Vibe
- 20h45 – Swing Maneiro
- 22h – DJ Sir Vibe
- 22h15 – Simão Wolf
- 23h45 – DJ Sir Vibe
- 00h – Show de Fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz
- 00h15 – Raça Negra
Beira-Mar Continental
- 19h – DJ Vini Fagundes
- 19h30h – Banda Forum
- 20h30 – DJ Vini Fagundes
- 20h45h – Sabarah
- 22h - DJ Vini Fagundes
- 22h15 – Entre Elas
- 23h45 – DJ Vini Fagundes
- 00h – Show de Fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz
- 00h15 – Dilsinho
Recife
Em Recife (PE), a programação da virada começa às 18h e segue até depois da meia-noite na Praia do Pina.
- 18h00 – Matheus Moraes
- 19h00 – Alceu Valença
- 20h30 – Wesley Safadão
- 22h30 – Matheus & Kauan
- 00h30 – Lipe Lucena
Salvador
O réveillon em Salvador (BA), terá a tradicional Virada Salvador, reunindo nomes da música brasileira e artistas locais na Arena O Canto da Cidade. A festa baiana começa às 15 horas.
- Jorge e Mateus
- Manu Bahtidão
- Mari Fernandez
- Timbalada
- Xanddy Harmonia
- Ivete Sangalo
Belém
Já no Norte do país, em Belém (PA), as celebrações do ano novo ocorreram no Estádio Mangueirão, com entrada gratuita.
- Joelma
- Nattan
- Gaby Amarantos
- Nattanzinho Lima
- Carabao
- Carol Lyne