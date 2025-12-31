Fernando Maia / Riotur Agentes da Polícia Militar, equipes de limpeza e transporte reforçado garantem a segurança e o atendimento ao público durante a virada do ano no Rio.

Chegou o último dia do ano, sinônimo de comemoração entre amigos e familiares em todo o mundo. Nós aqui do Portal iG preparamos uma lista com a programação das festas de réveillon nas principais capitais brasileiras para você saber exatamente o local, o horário e qual som vai tocar no seu fim de ano!

São Paulo

No tradicional réveillon na Avenida Paulista, serão mais de 12 horas seguidas de música. O primeiro show começa à 1:30 da tarde. O palco ficará localizado na altura da rua Bela Cintra, a Avenida Paulista ficará fechada o dia todo. Com exceção da estação Consolação, as estações de metrô da avenida (Paraíso, Brigadeiro e Trianon - MASP) funcionarão toda a madrugada. As outras estações das linhas 1 - Azul, 2 - Verde, 3 - Vermelha e 15 - Prata, ficarão abertas para embarque até às duas da manhã, mas permanecerão funcionando para desembarque.

13h30 - Colo de Deus

14h - Frei Gilson

15h30 - Padre Marcelo Rossi

17h20 João Gomes

18h40 - Belo

20h - Maiara e Maraísa

21h30 - Ana Castela

23h20 - Simone Mendes

1h40 - Latino





Rio de Janeiro

Tradicionalmente a virada de ano do Rio de Janeiro (RJ) é a maior do país, e uma das maiores do mundo. O palco principal será na praia de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace. A festa começa às 15 horas e segue até 3:30 da manhã.

18h00 – DJ Cady

20h00 – Gilberto Gil + Ney Matogrosso

22h30 – Belo + Alcione

00h12 – João Gomes + Iza

01h40 – Alok

03h30 – G.R.E.S. Beija-Flor





Florianópolis

Em Floripa (SC) as programações principais são na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental. Serão nove balsas com fogos de artifício, além da anual cascata de fogos na Ponte Hercílio Luz. Os shows começam às 19 horas.



Beira-Mar Norte





19h – DJ Sir Vibe

19h30 – Em Cima da Hora

20h30 – DJ Sir Vibe

20h45 – Swing Maneiro

22h – DJ Sir Vibe

22h15 – Simão Wolf

23h45 – DJ Sir Vibe

00h – Show de Fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz

00h15 – Raça Negra



Beira-Mar Continental





19h – DJ Vini Fagundes

19h30h – Banda Forum

20h30 – DJ Vini Fagundes

20h45h – Sabarah

22h - DJ Vini Fagundes

22h15 – Entre Elas

23h45 – DJ Vini Fagundes

00h – Show de Fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz

00h15 – Dilsinho





Recife

Em Recife (PE), a programação da virada começa às 18h e segue até depois da meia-noite na Praia do Pina.





18h00 – Matheus Moraes

19h00 – Alceu Valença

20h30 – Wesley Safadão

22h30 – Matheus & Kauan

00h30 – Lipe Lucena





Salvador

O réveillon em Salvador (BA), terá a tradicional Virada Salvador, reunindo nomes da música brasileira e artistas locais na Arena O Canto da Cidade. A festa baiana começa às 15 horas.

Jorge e Mateus

Manu Bahtidão

Mari Fernandez

Timbalada

Xanddy Harmonia

Ivete Sangalo





Belém

Já no Norte do país, em Belém (PA), as celebrações do ano novo ocorreram no Estádio Mangueirão, com entrada gratuita.



