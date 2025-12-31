Agentes da Polícia Militar, equipes de limpeza e transporte reforçado garantem a segurança e o atendimento ao público durante a virada do ano no Rio.
Fernando Maia / Riotur
Agentes da Polícia Militar, equipes de limpeza e transporte reforçado garantem a segurança e o atendimento ao público durante a virada do ano no Rio.

Chegou o último dia do ano, sinônimo de comemoração entre amigos e familiares em todo o mundo. Nós aqui do Portal iG preparamos uma lista com a programação das festas de réveillon nas principais capitais brasileiras para você saber exatamente o local, o horário e qual som vai tocar no seu fim de ano!

São Paulo

No tradicional réveillon na Avenida Paulista, serão mais de 12 horas seguidas de música. O primeiro show começa à 1:30 da tarde. O palco ficará localizado na altura da rua Bela Cintra, a Avenida Paulista ficará fechada o dia todo. Com exceção da estação Consolação, as estações de metrô da avenida (Paraíso, Brigadeiro e Trianon - MASP) funcionarão toda a madrugada. As outras estações das linhas 1 - Azul, 2 - Verde, 3 - Vermelha e 15 - Prata, ficarão abertas para embarque até às duas da manhã, mas permanecerão funcionando para desembarque.

  • 13h30 - Colo de Deus
  • 14h - Frei Gilson
  • 15h30 - Padre Marcelo Rossi
  • 17h20 João Gomes
  • 18h40 - Belo
  • 20h - Maiara e Maraísa
  • 21h30 - Ana Castela
  • 23h20 - Simone Mendes 
  • 1h40 - Latino


Rio de Janeiro 

Tradicionalmente a virada de ano do Rio de Janeiro (RJ) é a maior do país, e uma das maiores do mundo. O palco principal será na praia de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace. A festa começa às 15 horas e segue até 3:30 da manhã.

  • 18h00 –  DJ Cady
  • 20h00 – Gilberto Gil + Ney Matogrosso
  • 22h30 – Belo + Alcione
  • 00h12 – João Gomes + Iza
  • 01h40 – Alok
  • 03h30 – G.R.E.S. Beija-Flor 


Florianópolis

Em Floripa (SC) as programações principais são na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental. Serão nove balsas com fogos de artifício, além da anual cascata de fogos na Ponte Hercílio Luz. Os shows começam às 19 horas.


Beira-Mar Norte


  • 19h –  DJ Sir Vibe
  • 19h30 – Em Cima da Hora
  • 20h30 – DJ Sir Vibe
  • 20h45 – Swing Maneiro
  • 22h – DJ Sir Vibe
  • 22h15 – Simão Wolf
  • 23h45 – DJ Sir Vibe
  • 00h – Show de Fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz
  • 00h15 – Raça Negra


Beira-Mar Continental 


  • 19h – DJ Vini Fagundes
  • 19h30h – Banda Forum
  • 20h30 – DJ Vini Fagundes
  • 20h45h – Sabarah
  • 22h - DJ Vini Fagundes
  • 22h15 – Entre Elas
  • 23h45 – DJ Vini Fagundes
  • 00h – Show de Fogos e Cascata na Ponte Hercílio Luz
  • 00h15 – Dilsinho


Recife 

Em Recife (PE), a programação da virada começa às 18h e segue até depois da meia-noite na Praia do Pina. 


  • 18h00 – Matheus Moraes
  • 19h00 – Alceu Valença
  • 20h30 – Wesley Safadão 
  • 22h30 – Matheus & Kauan
  • 00h30 – Lipe Lucena


Salvador

O réveillon em Salvador (BA), terá a tradicional Virada Salvador, reunindo nomes da música brasileira e artistas locais na Arena O Canto da Cidade. A festa baiana começa às 15 horas.

  • Jorge e Mateus
  • Manu Bahtidão
  • Mari Fernandez
  • Timbalada
  • Xanddy Harmonia
  • Ivete Sangalo


Belém

Já no Norte do país, em Belém (PA), as celebrações do ano novo ocorreram no Estádio Mangueirão, com entrada gratuita. 


  • Joelma
  • Nattan
  • Gaby Amarantos
  • Nattanzinho Lima
  • Carabao
  • Carol Lyne
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2025-12-31/confira-a-programacao-do-reveillon-nas-principais-capitais-brasileiras.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes