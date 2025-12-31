Divulgação CBMERJ Treinamento no mar do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Durante a passagem de ano, muitas pessoas aproveitam para fazer rituais para atrair a boa sorte. Mas a comemoração clássica de pular sete ondas durante a virada de 2025 para 2026 pode não ser a mais indicada neste réveillon, já que, segundo o alerta do Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro, a ressaca do mar vai até às 6 horas do dia 1º de janeiro.

A previsão é que a temperatura máxima para a virada de ano no Rio seja de 35º graus e a mínima de 23º, segundo o INMET. Dessa forma, muitos banhistas têm aproveitado para entrar no mar à noite e no réveillon há possibilidade que as pessoas façam o mesmo, mas o risco de afogamentos aumenta com a ingestão de álcool.









Para prevenir acidentes e afogamentos, a Defesa Civil do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros emitiram um alerta por mensagem nos telefones da população nesta tarde.

Divulgação/Defesa Civil Alerta de ressaca enviado aos moradores do RJ









Segundo a Defesa Civil, o envio do alerta, por meio da tecnologia Cellbroadcast, ''permite alcançar rapidamente um grande número de pessoas que estejam em áreas potencialmente afetadas, sem necessidade de cadastro prévio, contribuindo para a prevenção de acidentes e salvamentos em situações de risco.''

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Fábio Contreiras, orienta a população a não entrar no mar a noite devido à ressaca e difícil visualização do ambiente.

Vai passar o réveillon em Copacabana? O mar está de ressaca e as ondas podem chegar a 2,5 metros de altura. O Tenente Coronel CBMERJ Fábio Contreiras dá dicas para evitar afogamentos e incidentes durante a virada de ano no Rio de Janeiro. Veja! pic.twitter.com/3ALwGN7FRz — iG (@iG) December 31, 2025



Segundo o coronel, as correntes de retorno do mar ficam mais fortes à noite e podem transformar a água em uma armadilha, oferecendo risco de afogamento. O militar também indica colocar uma pulseira de identificação nas crianças e idosos antes de curtir a festa.








