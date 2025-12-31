Correio 24 Horas Homem ameaça turista com faca e tumultua praia na Bahia

Banhistas que estavam na Praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, viveram momentos de tensão no fim da manhã desta terça-feira (30). Um homem passou a limpar um peixe de grande porte, com quase um metro de comprimento, em meio a dezenas de pessoas que estavam na areia e no mar. A informação é do site Correio 24 horas.

Segundo relatos de testemunhas, o homem retirava vísceras e escamas do peixe no local e chegou a arremessar os resíduos na direção dos banhistas. A situação causou pânico, especialmente entre crianças, que começaram a chorar, enquanto turistas se afastavam com medo.

Um estrangeiro teria tentado questionar a atitude do homem, mas foi ameaçado. De acordo com pessoas que presenciaram a cena, o indivíduo reagiu com gritos e segurando uma faca, o que aumentou ainda mais a tensão na praia.

Assustadas, duas turistas chegaram a sair correndo do mar em busca de ajuda policial, mas não encontraram agentes na área. Comerciantes da região informaram que não conheciam o homem e orientaram os banhistas a procurar apoio na Barraca do Carlinhos, onde seguranças privados foram acionados.





Após a intervenção dos seguranças, o homem foi convencido a deixar o local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Turistas lamentaram a falta de policiamento em uma das praias mais conhecidas do litoral baiano, especialmente em um período de grande movimento. A Polícia Militar foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação desta matéria.