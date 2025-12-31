Reprodução No réveillon, cada cor de roupa carrega um significado simbólico

Quem está escolhendo a roupa para o ano novo costuma ir além da estética. No Brasil, usar uma cor específica no réveillon é, para muitos, uma forma simbólica de fazer pedidos para o ano que começa, como paz, dinheiro, amor ou saúde.

A tradição se repete todos os anos mas afinal, o que cada cor de roupa significa no ano novo?

O significado das cores mais usadas no réveillon



Branco

A cor mais tradicional do Ano-Novo simboliza paz, renovação, equilíbrio e harmonia. No Brasil, também está associada à purificação espiritual e ao recomeço.

Amarelo ou dourado

Muito procuradas por quem deseja dinheiro, prosperidade e sucesso financeiro. O dourado ainda representa riqueza e abundância.

Verde

Ligado à saúde, esperança e crescimento, o verde costuma ser escolhido por quem quer um novo ciclo com mais equilíbrio.

Vermelho

Representa amor, paixão, energia e coragem. É uma das cores mais usadas por quem deseja movimentar a vida amorosa.

Rosa

Associado ao romance, afeto e amor-próprio, o rosa aparece como uma alternativa mais suave ao vermelho.

Azul

Simboliza tranquilidade, serenidade, paciência e proteção, sendo escolhido por quem busca um ano mais calmo.

Roxo ou lilás

Cores ligadas à espiritualidade, intuição e transformação, comuns entre quem deseja mudanças internas.





Laranja

Relacionada à criatividade, entusiasmo e alegria, aparece com mais frequência em detalhes e acessórios.

Preto

Apesar de não ser tradicional, vem ganhando espaço no Réveillon e simboliza força, independência e elegância, além de novos começos.

Dá para combinar cores no réveillon?

Sim. Muitas pessoas optam por combinar cores no look ou usar acessórios específicos. Roupas brancas com detalhes dourados, por exemplo, unem os significados de paz e prosperidade. Independentemente da escolha, as cores seguem como um dos símbolos mais marcantes do Ano-Novo e refletem a esperança por um ciclo melhor.