Quem está escolhendo a roupa para o ano novo costuma ir além da estética. No Brasil, usar uma cor específica no réveillon é, para muitos, uma forma simbólica de fazer pedidos para o ano que começa, como paz, dinheiro, amor ou saúde.
A tradição se repete todos os anos mas afinal, o que cada cor de roupa significa no ano novo?
O significado das cores mais usadas no réveillon
Branco
A cor mais tradicional do Ano-Novo simboliza paz, renovação, equilíbrio e harmonia. No Brasil, também está associada à purificação espiritual e ao recomeço.
Amarelo ou dourado
Muito procuradas por quem deseja dinheiro, prosperidade e sucesso financeiro. O dourado ainda representa riqueza e abundância.
Verde
Ligado à saúde, esperança e crescimento, o verde costuma ser escolhido por quem quer um novo ciclo com mais equilíbrio.
Vermelho
Representa amor, paixão, energia e coragem. É uma das cores mais usadas por quem deseja movimentar a vida amorosa.
Rosa
Associado ao romance, afeto e amor-próprio, o rosa aparece como uma alternativa mais suave ao vermelho.
Azul
Simboliza tranquilidade, serenidade, paciência e proteção, sendo escolhido por quem busca um ano mais calmo.
Roxo ou lilás
Cores ligadas à espiritualidade, intuição e transformação, comuns entre quem deseja mudanças internas.
Laranja
Relacionada à criatividade, entusiasmo e alegria, aparece com mais frequência em detalhes e acessórios.
Preto
Apesar de não ser tradicional, vem ganhando espaço no Réveillon e simboliza força, independência e elegância, além de novos começos.
Dá para combinar cores no réveillon?
Sim. Muitas pessoas optam por combinar cores no look ou usar acessórios específicos. Roupas brancas com detalhes dourados, por exemplo, unem os significados de paz e prosperidade. Independentemente da escolha, as cores seguem como um dos símbolos mais marcantes do Ano-Novo e refletem a esperança por um ciclo melhor.