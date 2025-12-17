Reprodução/redes sociais Chuvas transformaram ruas em rios, em Petrópolis (RJ)

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, entrou em alerta máximo para chuvas fortes na manhã desta quarta-feira (17) devido à chuva intensa que atingiu o município nas primeiras horas do dia.

O município teve acumulados de chuva críticos, em que registrou mais de 60 mm em apenas uma hora e um volume acima de 150 mm nas últimas 24h, de acordo com a Defesa Civil.

#Petrópolis #alertamáximo #petlovers #chuva ♬ som original - iG @portal_ig A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, entrou em alerta máximo na manhã desta quarta-feira (17) devido à chuva intensa que atingiu o município nas primeiras horas do dia. O município teve acumulados de chuva críticos, em que registrou mais de 60 mm em apenas uma hora e um volume acima de 150 mm nas últimas 24h, de acordo com a Defesa Civil. Sirenes foram acionadas em todo o município devido ao risco de deslizamentos, e as ruas se tornaram rios. Moradores compartilharam imagens nas redes sociais dos impactos causados pelas chuvas. 🔗 Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução #PortaliG





Cidade em alerta

Sirenes foram acionadas em todo o município devido ao risco de deslizamentos, e as ruas se tornaram rios. Moradores compartilharam imagens nas redes sociais dos impactos causados pelas chuvas. Em um vídeo, a queda d'água de uma cachoeira impressiona pelo forte volume da água.

A Defesa Civil determinou a abertura imediata de pontos de apoio em regiões estratégicas para que os moradores em áreas de risco possam se abrigar.

Reprodução/redes sociais Veículo é "engolido" por bueiro durante o temporal





A prefeitura de Petrópolis cancelou todas as aulas das escolas públicas e privadas e orientou para que o comércio não funcione. Imagens mostram o Centro Histórico tomado pela correnteza gerada pelas chuvas fortes.

As principais ruas afetadas ficam no Centro, onde os transportes públicos foram desviados e a população alertada a seguir as orientações da Defesa Civil.



