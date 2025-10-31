Agência Brasil Ruas da capital mineira ficaram alagadas nesta quinta (30)

Após um dia inteiro de chuvas fortes na capital mineira, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta nesta quinta-feira (30) para risco geológico em todas as regiões. O comunicado é válido até a próxima segunda (03) e prevê chances de deslizamento nas zonas leste e nordeste da cidade.

O alerta foi emitido com base na previsão do tempo, que prevê novas precipitações para a região nesta sexta-feira (31). Na quinta, temporais atingiram Belo Horizonte e provocaram diversos transtornos como alagamentos e quedas de energia.

18H04 - Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Nordeste e Leste, e moderado na regional Pampulha, Venda Nova e Norte até a próxima segunda-feira (3). pic.twitter.com/hMUVROs9Zy — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) October 30, 2025





Alerta em toda a BH

A Defesa Civil informou que existe risco geológico forte nas regionais Nordeste e Leste, em que o volume de chuva foi igual ou maior que 70 mm nas últimas 72 horas. Já nas regiões da Pampulha, Venda Nova e Norte, o risco é moderado, definido a partir de 50 mm em 48 horas.

O órgão recomenda que a população se atente aos sinais de que deslizamentos de terra podem acontecer. Em caso de identificação, o recomendado é sair imediatamente do imóvel e acionar a Defesa Civil, pelo número 199, ou para o Corpo de Bombeiros Militar (193) em casos de emergência. Os sinais são:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores;

Muros e paredes estufados;

Estalos.





Temporais

Os grandes volumes de chuva deixaram Belo Horizonte com pontos de alagamento nesta quinta. A Defesa Civil chegou a emitir alerta para pancadas de chuva entre a tarde de quinta e a manhã de sexta (31).





Uma atualização, feita às 17h48, aumentou o volume previsto, que pode chegar a 100 mm até a manhã desta sexta. É recomendado que os moradores não se aproximem de cabos de energia elétrica rompidos e evitem áreas de inundação.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, que incluem granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, e os alertas para possíveis deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal do WhatsApp da Defesa Civil ou acompanhando as redes sociais.