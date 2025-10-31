Ruas da capital mineira ficaram alagadas nesta quinta (30)
Agência Brasil
Ruas da capital mineira ficaram alagadas nesta quinta (30)

Após um dia inteiro de chuvas fortes na capital mineira, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta nesta quinta-feira (30) para risco geológico em todas as regiões. O comunicado é válido até a próxima segunda (03) e prevê chances de deslizamento nas zonas leste e nordeste da cidade.

Confira:  Temporal provoca alagamentos e quedas de árvores em São Paulo

O alerta foi emitido com base na previsão do tempo, que prevê  novas precipitações para a região nesta sexta-feira (31). Na quinta, temporais atingiram Belo Horizonte e provocaram diversos transtornos como alagamentos e quedas de energia.


Alerta em toda a BH

Defesa Civil informou que existe risco geológico forte nas regionais Nordeste e Leste, em que o volume de chuva foi igual ou maior que 70 mm nas últimas 72 horas. Já nas regiões da Pampulha, Venda Nova e Norte, o risco é moderado, definido a partir de 50 mm em 48 horas.

O órgão recomenda que a população se atente aos sinais de que deslizamentos de terra podem acontecer. Em caso de identificação, o recomendado é sair imediatamente do imóvel e acionar a Defesa Civil, pelo número 199, ou para o Corpo de Bombeiros Militar (193) em casos de emergência. Os sinais são:

  • Trinca nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperrando;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores;
  • Muros e paredes estufados;
  • Estalos.


Temporais

Os grandes volumes de chuva deixaram Belo Horizonte com pontos de alagamento nesta quinta. A Defesa Civil chegou a emitir alerta para pancadas de chuva entre a tarde de quinta e a manhã de sexta (31).


Uma atualização, feita às 17h48, aumentou o volume previsto, que pode chegar a 100 mm até a manhã desta sexta. É recomendado que os moradores não se aproximem de cabos de energia elétrica rompidos e evitem áreas de inundação.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, que incluem granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, e os alertas para possíveis deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal do WhatsApp da Defesa Civil ou acompanhando as redes sociais.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-10-31/bh-tem-alerta-para-deslizamentos-de-terra-apos-fortes-temporais.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes