Reprodução/TV Globo Bombeiros resgataram pessoas que ficaram presas pelo vento em Copacabana

Um grupo de pessoas que praticava stand-up paddle para ver o nascer do sol nesta terça-feira (07), na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, foi surpreendido por fortes ventos.

O Corpo de Bombeiros precisou resgatar 48 pessoas, entre as que foram jogados na água pela ventania e as que foram arrastadas por mais de um quilômetro em direção ao alto-mar. As informações foram obtidas pela TV Globo.

Resgate

A equipe do canal flagrou o salvamento de cinco pessoas por volta das 6h50 da manhã, que não conseguiram voltar à orla por conta própria. Os bombeiros informaram que o mar estava bastante agitado e que o vento forte dificultou a navegação dos praticantes.

Nos resgates foram utilizados jet-skis, uma lancha e botes infláveis. O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro para atualizações sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.





Episódio semelhante

Em junho deste ano, um caso semelhante aconteceu no mesmo ponto da Praia de Copacabana. Um grupo de mais de 100 pessoas foi arrastado mar adentro por uma ventania, passando cerca de uma hora presos antes do resgate.

Os bombeiros resgataram 73 pessoas em alto-mar, e oito delas precisaram de socorro médico. O episódio marcou mudanças na prática do esporte na cidade, com limitação no tamanho dos grupos.