Reprodução Chefão do CV é preso enquanto curtia praia no RJ

Um dos líderes do Comando Vermelho (CV) no Mato Grosso foi preso neste domingo (28) enquanto curtia um momento de lazer na Praia de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Identificado como Ederson Xavier de Lima, de 43 anos, conhecido como “Boré”, o criminoso estava sentado na areia bebendo uísque quando foi surpreendido por equipes das polícias Civil do Rio de Janeiro e do Mato Grosso, que atuavam em conjunto na operação.

Ao ser abordado, apresentou um documento falso para tentar enganar os agentes, mas a fraude foi descoberta no local. Natural de Cuiabá (MT), ele possui pelo menos oito anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão por tráfico de drogas que estava em aberto contra ele. Ederson também foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso.