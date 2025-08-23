Bombeiros MS Corpo de Bombeiros Militar de MS passa a usar aeronaves no combate a incêndios em Campo Grande





O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul iniciou, nesta sexta-feira (22), o uso de aeronaves Air Tractor para auxiliar no combate a incêndios em áreas urbanas de Campo Grande. A novidade, inédita no estado, já havia sido aplicada apenas no Distrito Federal.

Nos últimos meses, Campo Grande enfrenta aumento no número de queimadas, chegando a registrar até 50 ocorrências por dia. A combinação de calor intenso, baixa umidade e ventos fortes tem favorecido a propagação das chamas.

Segundo a corporação, o objetivo é agilizar a resposta e minimizar os danos do fogo, especialmente em regiões de preservação e áreas residenciais. Na primeira operação, realizada em bairros da região sul da capital, foram lançados 20 mil litros de água, com sete reabastecimentos da aeronave Bombeiro 04. Equipes em solo também participaram da ação.

No portal dos Bombeiros, o comandante da aeronave, major Vinícios dos Santos Frotté, avaliou a experiência como “extremamente positiva”. Ele ressaltou que a prioridade segue sendo o combate a incêndios florestais, mas que as aeronaves poderão ser usadas na zona urbana quando houver necessidade.

Para garantir segurança, as missões incluem voos de reconhecimento antes do alijamento da água. O major orientou a população a evitar áreas em chamas e pediu atenção especial para que crianças não empinem pipas durante as operações.







