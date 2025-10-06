Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas devem atingir São Paulo no decorrer da semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta, na tarde desta segunda-feira (6), para a passagem de uma frente fria que deve provocar pancadas de chuva forte, rajadas de vento, queda de raio e de granizo pontual, entre terça-feira (7) e sexta-feira (10), em diversas regiões do território paulista.

Os modelos meteorológicos indicam condições para temporais e acumulados elevados no decorrer dessa semana, especialmente na Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Já nas regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, de acordo com a Defesa Civil, os acumulados devem ser moderados, com maior intensidade entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10).



Orientação à população



Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta atenção redobrada, pois há risco de transtornos, como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores.



"A população deve acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos urbanos" , detaca, em comunicado.







Entre as principais recomendações da Defesa Civil estão evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas e redobrar o cuidado em locais com histórico de deslizamento.



Também é orientação do órgão de segurança manter-se afastado de janelas durante tempestades e não se abrigar sob árvores ou coberturas metálicas em caso de raios e ventos fortes.



Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.