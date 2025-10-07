Helicóptero médico cai na Highway 50 em Sacramento, bloqueando o tráfego e deixando três feridos graves
KCRA/Reprodução
Três pessoas ficaram gravemente feridas após um helicóptero médico cair em rodovia da capital da Califórnia, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, por volta das 19h no horário local (23h em Brasília). As informações são da emissora local KCRA.

A aeronave, que não transportava pacientes, levava um piloto, uma enfermeira e um paramédico. Uma pessoa chegou a ficar presa sob os destroços, mas foi resgatada com a ajuda de cerca de 15 pessoas no local. Não houve incêndio, e nenhum outro veículo foi atingido, informou o Corpo de Bombeiros .

Trânsito interrompido

O acidente bloqueou importantes rodovias como a Highway 50 por tempo indeterminado. Outros trechos também foram fechados enquanto os destroços são removidos.

Engarrafamentos na Highway 50 após queda de helicóptero em Sacramento, na Califórnia (Estados Unidos)
Lisa Kaplan/Reprodução
Engarrafamentos na Highway 50 após queda de helicóptero em Sacramento, na Califórnia (Estados Unidos)


Imagem compartilhada pela vereadora Lisa Kaplan mostraram longos congestionamentos na região.

O prefeito Kevin McCarty descreveu o episódio como “ um acidente de helicóptero angustiante ” e informou que os sobreviventes estão sendo atendidos em hospitais locais.


Ainda não há informações sobre o trajeto da aeronave ou se estava indo ou saindo de algum hospital.

