KCRA/Reprodução Helicóptero médico cai na Highway 50 em Sacramento, bloqueando o tráfego e deixando três feridos graves

Três pessoas ficaram gravemente feridas após um helicóptero médico cair em rodovia da capital da Califórnia, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, por volta das 19h no horário local (23h em Brasília). As informações são da emissora local KCRA.

A aeronave, que não transportava pacientes, levava um piloto, uma enfermeira e um paramédico. Uma pessoa chegou a ficar presa sob os destroços, mas foi resgatada com a ajuda de cerca de 15 pessoas no local. Não houve incêndio, e nenhum outro veículo foi atingido, informou o Corpo de Bombeiros .

Trânsito interrompido

O acidente bloqueou importantes rodovias como a Highway 50 por tempo indeterminado. Outros trechos também foram fechados enquanto os destroços são removidos.

Lisa Kaplan/Reprodução Engarrafamentos na Highway 50 após queda de helicóptero em Sacramento, na Califórnia (Estados Unidos)





Imagem compartilhada pela vereadora Lisa Kaplan mostraram longos congestionamentos na região.

O prefeito Kevin McCarty descreveu o episódio como “ um acidente de helicóptero angustiante ” e informou que os sobreviventes estão sendo atendidos em hospitais locais.





Ainda não há informações sobre o trajeto da aeronave ou se estava indo ou saindo de algum hospital.