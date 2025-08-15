Helicóptero pousa na Linha Vermelha para resgatar vítima de acidente
Reprodução
Helicóptero pousa na Linha Vermelha para resgatar vítima de acidente

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou pousar na Linha Vermelha, na manhã desta sexta-feira (15), para resgatar uma vítima em estado grave após um acidente envolvendo três carros, na altura do acesso pela Rodovia Washington Luiz, sentido Baixada Fluminense.

Assista


A colisão ocorreu por volta das 7h06, segundo a corporação, e mobilizou equipes dos quartéis de Duque de Caxias e São João de Meriti. O ferido grave, ainda não identificado, foi levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada. Outras três pessoas sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento hospitalar.

De acordo com o Centro de Operações Rio, um dos veículos capotou e parou sobre a mureta da pista. A interdição para o pouso da aeronave durou alguns minutos, afetando o trânsito na via expressa.

