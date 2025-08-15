Reprodução Helicóptero pousa na Linha Vermelha para resgatar vítima de acidente

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou pousar na Linha Vermelha, na manhã desta sexta-feira (15), para resgatar uma vítima em estado grave após um acidente envolvendo três carros, na altura do acesso pela Rodovia Washington Luiz, sentido Baixada Fluminense.

Assista



🚒ACIDENTE COM CAPOTAMENTO INTERDITA A LINHA VERMELHA Atenção! Acidente envolvendo três carros, seguido de capotamento, interditada a pista sentido Baixada, na altura do Km 15, próximo ao acesso pela Rodovia Washington Luiz. CET-Rio e helicóptero dos bombeiros no local.… pic.twitter.com/9nXSA5AEEd— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 15, 2025





A colisão ocorreu por volta das 7h06, segundo a corporação, e mobilizou equipes dos quartéis de Duque de Caxias e São João de Meriti. O ferido grave, ainda não identificado, foi levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada. Outras três pessoas sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento hospitalar.

De acordo com o Centro de Operações Rio, um dos veículos capotou e parou sobre a mureta da pista. A interdição para o pouso da aeronave durou alguns minutos, afetando o trânsito na via expressa.