Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou pousar na Linha Vermelha, na manhã desta sexta-feira (15), para resgatar uma vítima em estado grave após um acidente envolvendo três carros, na altura do acesso pela Rodovia Washington Luiz, sentido Baixada Fluminense.
Assista
A colisão ocorreu por volta das 7h06, segundo a corporação, e mobilizou equipes dos quartéis de Duque de Caxias e São João de Meriti. O ferido grave, ainda não identificado, foi levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada. Outras três pessoas sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento hospitalar.
De acordo com o Centro de Operações Rio, um dos veículos capotou e parou sobre a mureta da pista. A interdição para o pouso da aeronave durou alguns minutos, afetando o trânsito na via expressa.