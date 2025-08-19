Reprodução/redes sociais Sther Barroso dos Santos, de 22 anos; polícia realiza operação para localizar suspeito

Moradores da região da comunidade da Coreia, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro, estão realizando um protesto, nesta terça-feira (19), contra a morte de uma jovem de 22 anos, na madrugada do último domingo (17), após um baile funk na comunidade.

De acordo com a polícia, familiares alegam que o crime aconteceu após ela se recusar a sair do baile com um traficante da área.



Nas redes sociais, moradores informam que a Estrada do Taquaral está fechada neste final de terça, nos dois sentidos, em função da manifestação.

Além disso, a Polícia Civil e a Polícia Militar no local, realizando uma operação com o objetivo de capturar o suspeito pelo crime, Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, apontado como chefe do tráfico na região.

A orientação é para que os motoristas utilizem a Avenida de Santa Cruz ou a Avenida Brasil para se deslocarem entre Santíssimo e Bangu.



O crime

De acordo com familiares, Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi espancada até a morte por se recusar a deixar o evento com o traficante identificado como Coronel.

Informações dão conta que dois homens teriam levado a jovem até a Vila Aliança, onde morava, e a deixaram gravemente ferida em frente à residência.





Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas já deu entrada sem vida.

A família também relatou que Sther havia deixado recentemente o Muquiço, comunidade antes dominada por Coronel, em busca de segurança após episódios de violência sofridos no local.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

